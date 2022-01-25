В ереванском футбольном клубе «Ноа» новый полузащитник.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. «Ноа» подписал контракт с 23-летним полузащитником Айком Мусаханяном. До перехода в «Ноа» он выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». В составе этого клуба Айк Мусаханян сыграл 75 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, – на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.