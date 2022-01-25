Международная неправительственная организация «Транспаренси интернешнл» опубликовала свой индекс восприятия коррупции за 2021 год, в котором Армения среди 180 стран занимает 58-е место.

Как передает «Арменпресс», в отчете отмечается, что индекс восприятия коррупции в 2021 году остался неизменным по сравнению с предыдущим годом (49 пунктов), а стандартная ошибка равна 3,76 (в 2020 г. она была равна 3,50). Как и в прошлом году, зарегистрированный Арменией результат выше среднемирового показателя ИВК, который равен 43.

В рейтинговой таблице ИВК, включающей 180 стран, в 2021 году Армения вместе с Иорданией, Грецией и Намибией делила места с 58-го по 61-е. В 2020 г. в списке 180 стран Армения с такими же показателями делила места с 60 по 62.

Среди 19 стран Восточной Европы и Центральной Азии Армения занимает второе место и уступает только соседней Грузии.

Как и в прошлом году, Армения, кроме Грузии, опережает остальных трех своих соседей – Турцию (ИВК 38, 96 – 101 места), Азербайджан (ИВК 30 – 128 – 135 места) и Иран (ИВК 25 -150 – 153 места).

Как и в 2020 году, значения ИВК всех остальных государств-членов ЕАЭС в 2021 г. продолжают быть ниже индекса Армении. В частности, Беларусь – ИВК 41, 82 – 84 места, Россия – ИВК 29, 136-139 места, Кыргызстана ИВК 2,7, 144 – 146 места, Казахстан – ИВК 37, 102 – 104 места.

В отчете говорится, что из 180 стран, 25 значительно улучшили свой ИВК. Среди них и Армения – ИВК – 49.

Отмечается, что Армения входит в число стран, добившихся значительного прогресса за последние 10 лет.