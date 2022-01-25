В Азербайджане открылись пассажирские автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуши и Баку-Акна (Агдам). Открытие подобных рейсов было бы естественным, если бы в Шуши и Акне было хоть какое-то мирное население. Но его нет. А условия, которыми азербайджанские власти обставили эти поездки на оккупированные ими осенью 2020г. территории Арцаха, представляются странными и вызывают недоумение.

Так, желающие совершить подобный визит почему-то смогут сделать это только раз в год (?!). И только граждане Азербайджана. Иностранцев туда возить пока не будут, хотя в будущем планируют организовать “туристические поездки для иностранных граждан”. Автобусы будут проезжать по территории Арцаха в сопровождении полиции. Пассажирам предоставляется страхование от несчастных случаев. Оставаться на ночь в Шуши или Акне визитеры не смогут – не разрешается “из соображений безопасности”. Что может угрожать их безопасности, если только находящиеся там азербайджанские военные не прибегнут к очередной провокации против армян, непонятно.

Так или иначе, а граждане-визитеры смогут провести в месте назначения лишь несколько часов.

С учетом того, что дорога от Баку в Шуши по маршруту M2 в лучшем случае займет около 6 часов – 5 ч 40 мин. (374,7 км), а в Акну чуть меньше 4 ч 31 мин (334,9 км), азербайджанские туристы смогут побывать там от силы часа 3-4, причем выезжать из Баку придется чуть ли не на рассвете, а обратно отправляться засветло, тоже из соображений безопасности. Что они за это время смогут увидеть, кроме заботливо сохраненных для них армянами мечетей, да посидеть в кафе, открытых, как правило, в армянских храмах, пока непонятно.

Ну, разве что еще и посмотреть на Степанакерт из Шущи. За это удовольствие визитеру надо заплатить 10 манат 40 гяпиков, это по меньшей мере $6,5, если исходить из курса 1 манат = 0.59 USD, 40 гяпиков это почти О,5 маната. Между тем, за $1дают 1,7 манат. Бесплатные билеты предусмотрены для участников военной агрессии азербайджано-турецкого террористического тандема против Арцаха осенью 2020г., “национальных героев, членов семей погибших и инвалидов войны”.

Не уверена, что среднестатистическая азербайджанская семья, доходы которой, судя по записям азербайджанских пользователей соцсетей, невелики (низкой считается зарплата в 200 манатов, средний доход 700–800 манатов, это по официальным данным), а цены на все растут, как на дрожжах, даже раз в год может себе позволить такую поездку. Да и мотивации нет.

Видимо, азербайджанцев, желающих посетить оккупированные территории, не так много, чем и объясняется странное ограничение на количество посещений. Если верить азербайджанским СМИ, на сегодняшний день, а об открытии рейсов было объявлено 18 января, на регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуши-Баку продано около 400 билетов, а билеты на все рейсы в указанном направлении до 15 февраля распроданы. При этом не говорится, насколько регулярными будут эти рейсы-круизы – ежедневно, раз в неделю, раз в месяц…

Пропагандистская сторона этой акции официального Баку понятна – продемонстрировать, что Азербайджан якобы является хозяином ситуации. Неспроста открытый для продажи билетов специализированный сайт называется “yolumuzqarabaga.az” (“наша дорога в карабах”). Кроме того, это, по мнению Баку, хороший метод играть на нервах армян, живущих в Арцахе.

Но есть и другая сторона медали. Мирные ли азербайджанцы будут перемещаться по этим маршрутам? Не будет ли в этих автобусах перевозиться оружие? Кто проверять будет, сколько человек поехало в Шуши или Акну, сколько вернулось в Баку и что они провозят в автобусе? В функции дислоцированных в Арцахе российских миротворцев такие проверки не входят.

А значит, под видом гражданских визитеров в Шуши и Акну, где в 1990-х располагались мощные огневые базы ВС Азербайджана, из которых ежедневно велся ракетный обстрел столицы Арцаха – Степанакерта, беспрепятственно могут завозиться боевики, террористы и прочие кровожадные башибузуки, да и кое-какое оружие, которое Баку не захочет светить. Пока в Арцахе российские миротворцы, войну развязывать Азербайджан вряд ли станет. Но и время терять тоже не будет. Уже делает все для дискредитации МС РФ.

Дело не только в том, что Баку не подписывает мандат МС РФ. Все провокации Азербайджана в Арцахе – обстрелы населенных пунктов, убийства мирных жителей, похищения арцахцев и их домашнего скота и т.д. – направлены не только против армян, но и против миротворцев с целью показать, что они-де не контролируют ситуацию. Алиев и не скрывает недовольства деятельностью МС РФ.

“…Российские миротворцы хотят сделать въезд свободным, а на выезде создавать определенные проблемы. Они останавливают выезжающие машины, допрашивают водителей, так как не хотят, чтобы отсюда уезжали. Такое не может быть случайным», – заявил Алиев в ходе своего недавнего интервью. Признал таким образом, что Баку, вопреки своим заявлениям о готовности обеспечить безопасное существование армян в Арцахе в составе Азербайджана, на деле заинтересован в исходе армян из Арцаха – миром не уйдут, так уничтожат, им не впервой.

На это направлены и провокации азербайджанцев в т.н. Лачинском коридоре, где машины с армянскими номерами закидывают камнями, стреляют по ним. “Лачинский коридор находится под нашим контролем… Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать…”, – чванливо заявляет Алиев. И там ему мешают российские миротворцы.

МИД РФ по этому поводу отмечает: «…Российский миротворческий контингент расположен вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, в соответствии с заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России, подписанном 9 ноября 2020 г . о прекращении огня и всех видов военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Согласно пункту 6 данного Соглашения, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев.

Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Командование российского миротворческого контингента установило, в том числе, порядок визитов иностранных граждан и международных организаций в зону проведения миротворческой операции, которая хорошо известна азербайджанской и армянской сторонам. В частности, планируется в разумные сроки и надлежащим образом уведомлять российских миротворцев о таких поездках».

Правда, международные организации в Арцах почему-то никак попасть не могут. Даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Азербайджан не дозволяет, видите ли. Алиев решил монополизировать право возить иностранцев в Арцах, точнее, на оккупированные азербайджано-турецким тандемом арцахские территории, дабы показывать им только то, что Азербайджану выгодно.

А если отдельные иностранные граждане в Арцах все же приезжают через Армению, так в Баку начинается истерика и поднимается вселенский хай, визитер заносится в “черный список”. В случае же с кандидатом в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, посетившей Арцах, “чтобы увидеть, что там происходит”, пошли угрозы. Причем на уровне президента. “Если бы я знал, что госпожа Пекресс находится там, мы бы не отпустили ее обратно», – процитировала Алиева Валери Пекресс, отметив намерение подать жалобу из-за этих угроз.

Иными словами, официальный Баку на государственном уровне продолжает политику армяноненавистничества и пропаганды ненависти к Арцаху, Армении, всему армянскому народу. Ярчайшим примером этого является случай с травмированным в ДТП в Мартунинском районе Арцаха 17-летним подростком, получившим тяжелый перелом позвоночника.

По сообщениям телеграмканалов со ссылкой на неофициальные источники из Арцаха, Азербайджан запретил прилёт медицинского вертолёта в Степанакерт из Еревана для эвакуации подростка: “Российские МС дали добро на прилёт из Еревана санавиации, а Азербайджан запретил, заявив что собьют любой воздушный объект в небе Арцаха”. Подросток в итоге был переправлен в Ереван на вертолете российских миротворцев. Его жизни ничего не угрожает, однако ожидаются тяжелые и сложные операции.

Миротворцам спасибо. Баку же в этой истории в очередной раз показал, что никакого доверия к фашиствующему Азербайджану быть не может.