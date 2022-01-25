Авиация Вооруженных сил Республики Армения пополнилась новыми современными многофункциональными вертолетами, которые предназначены для выполнения десантных, огневых, транспортных и санитарных задач.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в связи с принятием новой военной авиационной техники 25 января в аэропорту «Эребуни» состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовал начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

В преддверии Дня формирования армии, поздравив личный состав, командование войсковой части выразило уверенность, что защитники воздушных границ готовы выполнить поставленные перед ними задачи и обеспечить неприкосновенность воздушных ворот страны.

Начальнику Генштаба ВС Армении были представлены тактико-технические характеристики и особенности вертолетов.