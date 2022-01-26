25 января при участии президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось заседание Совета попечителей Шушинского технологического университета.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, исполняющий обязанности ректора Нвер Микаелян выступил с отчетом о годовых итогах деятельности университета. В рамках повестки дня члены Совета попечителей обсудили вопросы улучшения условий здания вуза и оснащения его имуществом.

Глава государства, который, также является членом Совета попечителей Шушинского технологического университета, отметил, что будут приложены все усилия для обеспечения качественного образования и восстановления всех необходимых условий.