Открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию партнерства между сторонами.

Как сообщает «Арменпресс», это в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, опубликовав фотографию.

«Сегодня я повесил личный замок на памятник Шенгенскому соглашению, который символизирует идею открытых границ.

Я убежден, что открытые границы между Арменией и Европейским Союзом будут способствовать дальнейшему развитию нашего партнерства и стимулированию контактов между людьми», – написал Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25-26 января с рабочим визитом находится в Великом Герцогстве Люксембург.