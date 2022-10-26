Правительство Армении приложит все возможные усилия для подписания мирного соглашения с Азербайджаном до конца текущего года.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса депутата фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

Бадалян поинтересовалась, на какой стадии сейчас находятся переговоры, возможно ли подписание мирного соглашения до конца текущего года. Депутат также процитировала вопрос, который регулярно задают журналисты: действительно ли возможно мирное соглашение, в какой степени это соглашение означает дружбу с врагами?

«Должен сказать честно, я хочу и хотел бы, чтобы оно было подписано до конца текущего года. Насколько это реалистично? Я отвечу на этот вопрос так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это стало возможно. Мы надеемся, и это важный нюанс, что работы по делимитации будут завершены до подписания мирного договора.

Насколько это реалистично? Если учесть, что в Праге мы договорились, что процесс будет происходить на основе границ 1991 года, то это может быть реалистичным, потому что эти границы, по сути, известны», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул важность начала видимого на международном уровне диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Это очень важное обстоятельство, и должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Враждебность и ситуация в целом должна управляться, потому что, когда не управляется, то может принести только вред. Более “громких” заявлений, к сожалению или к счастью, сделать не могу. Но то, что все должно управляться, в том числе и враждебность, по-моему, это факт», — сказал премьер-министр.