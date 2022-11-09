Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы предстоящего в Ереване 23 ноября саммита лидеров государств-членов ОДКБ, а также повестку визита президента РФ в Республику Армения, который состоится 22 ноября.

Состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после состоявшейся в Сочи 31 октября трехсторонней встречи, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам.