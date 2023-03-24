69 членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий в очередной раз выступили с призывом прекратить военную помощь Азербайджану и направить в Арцах и Армению помощь в размере $ 150 миллионов.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное Комитетом «Ай Дата» Америки.

Инициативу возглавил Фрэнк Паллоне, основатель и сопредседатель армянской комиссии Конгресса.

Члены Палаты представителей направили письмо председателю подкомитета по ассигнованиям на зарубежные операции Марио Диас-Баларту и члену подкомитета Барбаре Ли, которые уже приступили к разработке версии законопроекта о помощи иностранным государствам на 2024 год для Палаты представителей США.

«Постоянная военная помощь США Азербайджану является «пропуском» азербайджанской агрессии, зеленым светом Азербайджана на эскалацию. Это должно было прекратиться в первый же день президентства Байдена. Он вступил на должность как резкий критик вооружения и помощи Алиеву. Но если наш президент не делает этого, было бы правильно, чтобы действовал Конгресс», — заметил Арам Ампарян, директор Комитета «Ай Дата» Америки.