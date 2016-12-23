Балет Петра Чайковоского “Щелкунчик” — одно из самых ярких произведений позднего творчества автора. Созданный по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана “Щелкунчик и Мышиный Король”, сам балет, его потрясающая, волшебная музыка, да и собственно сказка, и по сей день остаются одними из самых любимых и новогодних “ассоциаций”. Может, именно чисто рождественские “мотивы” этих любимых взрослыми и детьми произведений и послужили стимулом для наших творческих деятелей, подготовивших красивый подарок и новое, суперсовременное “прочтение” этой старой, старой сказки на все времена…

Начиная с 2011 года, Национальный филармонический оркестр Армении под руководством дирижера Эдуарда Топчяна неоднократно представлял полную музыкальную композицию балета “Щелкунчик” великого русского композитора Петра Чайковского. Под занавес уходящего года коллектив решил представить музыкально-визуальную версию известного балета в очень неожиданном формате — единственном в своем роде не только в нашей стране, но и во всем мире. 20 декабря музыка к балету “Щелкунчик” прозвучала в концертном зале “Арам Хачатурян”, который целиком был “разрисован” в 3D-формате. Посредством ярких и впечатляющих изображений, созданных художником и режиссером Сукиасом Торосяном, зрители поневоле оказались в настоящем сказочном мире. При помощи современных компьютерных технологий и трехмерных очков для зрителей режиссер погрузил их в волшебную среду: весь зал был использован в качестве трехмерного экрана, что позволило вовлечь в действо все вокруг — колонны, ниши, лепнину, создав тем самым эффект их “оживления и трансформации”. В наших кинотеатрах использование 3D-очков (так называемых анаглифических с фильтрами из линз синего и красного цвета) уже давно стало обыденностью: они позволяют получать для каждого глаза свое изображение, благодаря чему появляется стереоэффект. Однако применительно к более серьезным, классическим формам искусства данное новшество еще не применялось, так что армянскую версию “Щелкунчика” можно с чистым сердцем назвать отечественным “ноу-хау”. Отметим, что автором, реализатором и продюсером всего 3D-формата является Андраник Торосян. Помимо музыкально-визуальной составляющей в представление были включены и отдельные балетные номера в поставке балетмейстера, Народного артиста РА Ованеса Диваняна: их исполнили воспитанники Государственного хореографического училища. Оригинальный трехмерный спектакль будет представлен также и 24 декабря.