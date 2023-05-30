Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 30 мая провел встречу с советником федерального канцлера Австрии по внешнеполитическим вопросам Барбарой Каудель-Йенсен (Barbara Kaudel-Jensen).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, собеседники обсудили региональную и более широкую внерегиональную обстановку безопасности.

Армен Григорян представил детали армяно-азербайджанских переговоров и подчеркнул позиции армянской стороны по ряду вопросов

Стороны обсудили вопросы сферы интересов армяно-австрийских отношений. В рамках вышеизложенного Армен Григорян подчеркнул роль гражданской миссии ЕС в обеспечении стабильности в регионе и поблагодарил австрийскую сторону за ее поддержку.