Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, что подразделения Армии обороны Арцаха открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.

Как передает «Арменпресс», Минобороны Арцаха сообщает: «Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана, что в ночь с 29 на 30 мая Армия обороны Арцаха открыла огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Аскеранского, Шушинского и Карвачарского районов Республики Арцах, является очередной дезинформацией».