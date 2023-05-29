Премьер-министр Никол Пашинян надеется, процесс нормализации армяно-турецких отношений продолжится и после прошедших в Турции выборов.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр рассказал на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.».

«Мы надеемся, что после президентских выборов, которые прошли в Турции, мы сможем продолжить процесс нормализации наших отношений с Турцией. Это тоже один из самых важных вопросов нашей повестки», — заявил премьер-министр.

Напомним, что по итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на должность президента.