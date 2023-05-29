В приграничных населенных пунктах Сюникской области имеется достаточное количество оружия для самообороны.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил губернатор Сюникской области РА Роберт Гукасян, отвечая на замечание, о том, что позиции Азербайджана сегодня очень близки и необходимы меры безопасности.

По его словам, по понятным причинам, он не будет раскрывать многих скобок, отвечая на этот вопрос, лишь с уверенностью подчеркнул, что во всех приграничных населенных пунктах есть оружие.

«Во всех приграничных населенных пунктах есть оружие. Есть люди, которые хотят постоянно носить оружие, что, конечно же, правильно. Мы должны быть бдительными. Вы же понимаете, что если нет четкого регламента относительно ношения и хранения оружия, то в результате всего этого могут происходить несчастные случаи. Неверно говорить, что в приграничных селах нет оружия. Оно есть».

Он подчеркнул, что в районе столько оружия, сколько считает необходимым Минобороны РА.

По словам губернатора, ряд населенных пунктов Сюника, в том числе город Капан, находятся под прицелом азербайджанских войск. Сюник имеет 420-километровую границу с Азербайджаном и Нахиджеваном.

«Я уверен, что многие планы некоторых стран провалились, потому что Сюник был един и стабилен, а это значит, что есть хорошая возможность для экономического развития и время для роста обороноспособности. На протяжении всей истории, когда мы были едины, ничего не происходило, когда бывает раскол, мы за это расплачиваемся. Сюник всегда стабилен, я всегда люблю говорить: стена Сюника должна быть крепкой и никогда не должна разрушаться», — сказал Гукасян, отвечая на вопрос, что делать в сложившейся ситуации, как противостоять сегодняшним вызовам.