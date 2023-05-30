По предварительным подсчетам, на восстановление железнодорожной инфраструктуры Армении в рамках разблокирования региональных коммуникаций потребуется около 2-3 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Григорян подчеркнул, что железная дорога может стать гораздо более эффективным инфраструктурным решением для региона.

«Нам нужны решения, которые усилят и повысят роль Армении в регионе как логистического центра. Вариант железной дороги на данный момент кажется наиболее вероятным. Если мы рассмотрим на железнодорожную инфраструктуру региона, то станет ясно, что, восстанавливая отдельные участки на региональном уровне, мы получаем серьезное логистическое решение. По предварительным подсчетам, восстановление может занять около 2-3 лет», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что на этой неделе, возможно, состоится заседание трехсторонней группы с участием вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. На данный момент он намерен принять в нем участие. На заседании будут обсуждаться лишь вопросы разблокировки.