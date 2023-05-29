Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные накануне, считает непонятными.

Президент Азербайджана, в частности, заявил, что демаркация армяно-азербайджанской границы должна проходить только на условиях Азербайджана.

В связи с этим Пашинян видит необходимость уточнения, означают ли заявления президента Азербайджана отказ от брюссельских договоренностей.

Премьер-министр Армении напомнил, что в Брюсселе Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга площадью 29,8 тыс. кв. км и 86,6 тыс. кв. км.

«В этом смысле, по крайней мере, непонятен ряд заявлений, сделанных вчера президентом Азербайджана. Думаю, здесь и Азербайджан, и международные партнеры должны как минимум уточнить, означает ли это отказ от договоренностей, достигнутых в Брюсселе. Мы действительно должны получить ответ на этот вопрос от наших партнеров», — заявил Пашинян.

По словам премьер-министра, текст, который озвучил президент Азербайджана, очень близок к отказу, поэтому есть необходимость в дополнительных уточнениях.