Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном.

Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Президент Ваагн Хачатурян: Прежде всего, господин премьер-министр, хочу еще раз выразить свою поддержку Вам и правительству в отношении проводимой Вами совместно с правительством политики, которая направлена ​​на установление мира в регионе. В этой связи на прошлой неделе произошли важные события в нашей политической жизни, начиная со встречи в Брюсселе, после которой Вы четко выразили точку зрения правительства Республики Армения, согласно которой мы признаем территориальную целостность Азербайджана и ожидаем того же от Азербайджана.

Думаю, это было очень важное заявление, а также доказательством того, что мы не просто произносим слова о мире, но и настроены на окончательное установление мира в регионе. Думаю, наш сосед тоже должен это понимать и ценить те шаги, которые Вы и правительство предпринимаете. В действительности то, на что сегодня идет правительство, я имею в виду те шаги, которые предпринимаются как внутри страны, так и в области внешней политики, направлены на это.

Как вы знаете, я был в командировке и встречался с различными официальными лицами и моими коллегами в Катаре. Одна из самых важных встреч была с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Мне было приятно услышать ее точку зрения, которую я хочу донести и до Вас. Они воспринимают Армению как полноправного партнера, который выполняет свои договоренности и обязательства, который является надежным партнером с точки зрения финансовой стабильности и выполнения обязательств. В ходе нашей встречи мы также договорились, что будем продолжать работать в том же духе. Они готовы сделать дополнительные инвестиции, оказать дополнительную финансовую поддержку.

То же самое мы отметили во время встреч с моими коллегами, эмиром Катара, они готовы и ждут наших предложений. Катар – очень динамично развивающаяся страна, которая добилась успехов за удивительно короткое время. Нам всем кажется, что это только ресурсная страна, но, по сути, по логике своего развития Катар – это страна с современной, высокотехнологичной, основанной на знаниях экономикой, и в ее лице у нас готовый партнер для сотрудничества.

Хочу еще раз заверить Вас, что в рамках своих возможностей поддерживаю и буду поддерживать все реализуемые Вами программы, направленные на установление мира в регионе.

Премьер-министр Никол Пашинян: Спасибо, уважаемый господин президент, прежде всего спасибо за слова поддержки, а также за приглашение. Да, мы регулярно проводим встречи в публичном формате, но, конечно, неформальные встречи мы проводим намного чаще: обсуждаем, советуемся, пытаемся понять, какие есть оптимальные решения для нашей страны.

Конечно, я согласен с Вами, что эти публичные встречи также важны для того, чтобы и наш народ видел, что между различными ветвями власти существует институциональное сотрудничество и взаимодействие. С другой стороны, очень важно, чтобы эти механизмы взаимодействия ветвей власти действовали эффективно.

В этой связи могу засвидетельствовать, что между президентом, парламентом и правительством установилось очень конструктивное сотрудничество, что очень важно, особенно в этот период. Я также считаю важным, чтобы политика правительства была обсуждена с парламентом и президентом Республики, но, конечно, речь идет вовсе не об ответственности: правительство полностью берет и должно взять на себя ответственность, но и знать мнение важнейших институтов государства по этим вопросам также чрезвычайно важно.

Я также рад констатировать, что на наших встречах, по сути, сформировалась такая традиция: сколько бы раз мы ни встречались до сих пор, мы всегда фиксировали неплохие экономические показатели в нашей стране. Хочу выразить надежду, что эта наша традиция никоим образом не изменится. В этой связи я также считаю важным наше сотрудничество с международными экономическими и финансовыми институциональными структурами, потому что мы очень ревностно относимся к авторитету Армении. Это действительно важно, потому что не все изучают страну во всех деталях. Во многих случаях они запрашивают мнение именно международных институтов или знакомятся с опубликованными ими мнениями. Так что, мы стараемся проявлять себя ответственным партнером.

Относительно региональной ситуации, конечно, сегодня я имел возможность сказать, что, особенно после наших последних встреч, заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, как минимум вызывают вопросы, и я думаю, что мы должны попытаться найти четкий ответ на вопрос, являются ли эти заявления отказом от достигнутых договоренностей.

Я также думаю, что мы должны донести этот вопрос до наших международных партнеров, потому что в любом случае надежность договоренностей является важной предпосылкой, потому что когда достигаются договоренности, и они не выполняются, конечно, это проблема во всех видах отношений, в том числе международных и межгосудаственных.

Господин президент, я тоже поделюсь своими впечатлениями, информацией о недавних обсуждениях и переговорах. Конечно, часть мы уже успели обсудить, сейчас процесс очень интенсивный, но я также сообщу Вам о ближайших планах, о том, что ожидается в нашей международной повестке.