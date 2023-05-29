Несколько дней назад президент Республики Арцах призвал народ и власти Азербайджана положить конец политике ненависти и геноцида в отношении народа Арцаха, действительно принять закрепленный в международном праве принцип равноправия народов, титул и права коренного армянского народа в отношении Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом в ответ на вчерашнее заявление Алиева о роспуске государственных институтов в Арцахе заявила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

«При этом президент Арутюнян выразил готовность начать диалог в международном формате, опираясь на нормы и принципы международного права, прежде всего, на принципы равноправия и самоопределения народов, неприменения силы и угрозы силы, мирного разрешения споров и принципов территориальной целостности.

Азербайджан после подписания Трехстороннего заявления о прекращении огня уже не первый раз угрожает народу Арцаха, мы видели и продолжаем видеть проявления агрессии в виде локальных боевых действий, блокады, энергетического и иного давления. На этот раз президент Азербайджана добавил и незаконные требования к избранным властям народа Арцаха.

Президент и Национальное собрание обладают первичным мандатом народа Арцаха, полученным на демократических началах и на основе Конституции Республики Арцах. И президент Азербайджана прекрасно понимает, что основным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты, и, по сути, такими требованиями он признает легитимность и важность этих институтов.

Наряду с активными международными усилиями, направленными на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе, неоднократные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на подрыв перспективы эффективности этих усилий. Еще раз подчеркнув, что Азербайджан не соблюдает никаких международных принципов и обязательств, президент Арутюнян подтверждает положения своего послания от 23 мая, адресованного сторонам Трехстороннего заявления и Совету Безопасности ООН», — сказала Лусине Аванесян.

Накануне президент Азербайджана Алиев заявил в Бердзоре, что «армянам Карабаха остается только один путь: выбросить в мусор фальшивые «государственные атрибуты», распустить парламент и подчиниться законам Азербайджана.