В 2022 году Армения предоставила Арцаху кредит в размере 176 млрд драмов, что больше запланированного.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.» заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

Бюджет 2022 г. исполнен с дефицитом в 179,5 млрд драмов вместо запланированных 22,9 млрд драмов. Говоря о финансировании дефицита, министр сообщил, что план по выпуску гособлигаций выполнен в полном объеме и составляет 252 млрд драмов. От международных организаций были получены кредиты на сумму 165 млрд драмов.

«Мы выплатили около 100 млрд драмов. А кредит, предоставленный Арцаху, составил 176 млрд драмов, что также было выше запланированного, ранее такого объема помощи не оказывалось Нагорному Карабаху. В итоге мы имеем госдолг, который на 31 декабря составил 4 трлн 186 млрд драмов, а в долларовом выражении — 10 млрд 637 млн ​​долларов», — сказал Ованнисян.

Министр также сообщил, что расходы сократились и в части расходов бюджета, и доходов, и ВВП.