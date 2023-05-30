Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию представителей Сената и Палаты депутатов Аргентины во главе с председателем группы дружбы Аргентина-Армения Сената Аргентинской Республики Гильермо Андрадой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул важность развития армяно-аргентинских отношений. Никол Пашинян с удовлетворением подчеркнул принципиальные позиции Сената Аргентины по чувствительным для Армении вопросам, что является результатом в том числе и активной деятельности членов группы дружбы. “Надеюсь, что в результате вашего визита двусторонний политический, экономический и культурный диалог будет и впредь развиваться и укрепляться”, — сказал премьер-министр.

Члены парламентской делегации Аргентины подчеркнули роль армянской общины в налаживании тесного сотрудничества между двумя странами. Гильермо Андрада добавил, что они и впредь будут активно способствовать расширению и углублению сотрудничества в различных областях.

В ходе встречи были затронуты вопросы регионального значения. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и проводимой Азербайджаном политикой по этнической чистке населения Нагорного Карабаха. Собеседники подчеркнули неприемлемость агрессивной риторики властей Азербайджана и попытки сорвать переговорный процесс. Была подчеркнута важность решения вопросов, связанных с правами и безопасностью населения Нагорного Карабаха.