Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в ответ на сделанные 28 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высказывания, в которых он угрожал руководству и народу Арцаха.

Как передает «Арменпресс», в заявлении говорится, что 28 мая 2023 года президент Азербайджана выступил с воинственными и провокационными заявлениями в отношении Республики Арцах и ее демократических институтов власти, о возможности возобновления азербайджанской стороной боевых действий, в нарушение норм и принципов международного права, обязательств в рамках Трехстороннего заявления от ноября 2020 г., игнорируя при этом присутствие Российского миротворческого контингента.

«Неприкрытые угрозы и откровенный шантаж, к которым в очередной раз прибегает Баку, не оставляют никаких сомнений в том, что Азербайджан последовательно отрицает саму возможность путем переговоров урегулировать азербайджано-карабахский конфликт.

Длительная блокада, создание невыносимых условий жизни, отказ в праве на жизнь и безопасность, систематические и массовые нарушения других фундаментальных прав и свобод, репрессии и преследования — это именно тот инструментарий, который Азербайджан и дальше намерен использовать против народа Арцаха.

Как показывают продолжающаяся уже более пяти месяцев блокада, непрекращающиеся вооруженные нападения и воинственные заявления, Азербайджан не только не желает отказываться от своей политики угроз и насилия, но и все больше ее усиливает на фоне бездействия международного сообщества, в том числе вовлеченных в процесс урегулирования международных посредников», — говорится в заявлении.

МИД Арцаха подчеркивает: «Утверждения Азербайджана о якобы готовности обеспечить права и безопасность армян Арцаха являются ложным нарративом и дымовой завесой, за которыми скрывается истинное намерение Баку — осуществить этническую чистку в Арцахе.

Требуя признать Арцах в рамках территориальной целостности Азербайджана, власти этой страны в действительности стремятся получить лицензию на безнаказанное осуществление своих преступных планов.

Вовлеченные международные акторы должны перестать не замечать реальных мотивов и истинных целей азербайджанской повестки в отношении Арцаха. Ее дипломатическая и внешнеполитическая составляющие являются продолжением политики шантажа, принуждения и угрозы силой, что является грубым нарушением со стороны Азербайджана Устава ООН, основополагающих документов ОБСЕ и Совета Европы. Игнорирование истинных намерений Азербайджана и нарушений им своих международных обязательств, а также любые попытки международных посредников искать конструктивность в неприкрытой геноцидальной повестке Азербайджана являются самообманом и равносильны одобрению преступных действий Баку», — говорится в заявлении.

Степанакерт считает совершенно недопустимым, чтобы угрозы Азербайджана возобновить боевые действия против Арцаха остались без должной и жесткой реакции международного сообщества и, в первую очередь, Российской Федерации, чей миротворческий контингент находится в Арцахе и под чьи гарантии безопасности десятки тысяч арцахцев после войны 2020 года вернулись на родину.

«Исходим из того, что международные посредники в лице стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и Европейского Союза должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике и противоправным деяниям Азербайджана и перейти от слов к делу с тем, чтобы пресечь преступные планы азербайджанских властей и тем самым доказать на деле свою универсальную приверженность основополагающим нормам и принципам международного права, обеспечению прав человека, безопасности народа Арцаха, а также установлению справедливого, достойного и прочного мира в регионе».