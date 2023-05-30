Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян коснулся вопроса строительства в Армении новой атомной электростанции.

Как сообщает Арменпресс, в ходе обсуждения бюджета в парламенте Саносян подчеркнул, что лицензия на эксплуатацию АЭС в Армении действует до 2026 года, и поставлена задача продления срока эксплуатации АЭС до 2036 года. В прошлом году были проведены масштабные работы по продлению срока эксплуатации ААЭС, и в этом году эти работы продолжаются.

Вместе с тем уже начались обсуждения строительства новой АЭС в Армении. Министр пояснил, что сейчас говорится о строительстве новой АЭС, потому что строительство АЭС занимает достаточно много времени.

Подготовительный этап тоже довольно долгий, на подготовку уходит около двух лет, а на строительство — 8 или 10 лет.

Саносян подчеркнул, что строительство новой АЭС предполагает сложный выбор, потому что необходимо понимать, какой мощности АЭС нужно построить, а для понимания этого необходимо учитывать множество факторов.

«А так как новая АЭС строится на 100 лет, то расчет приходится делать с 2036 года и на следующие 100 лет. Например, мы должны посчитать, сколько электроэнергии мы экспортируем в Иран в 2080 году, будем экспортировать или нет, будем продавать Грузии или нет. Нам нужно понять, какими будут армяно-турецкие отношения, будет ли Турция покупать электроэнергию у Армении или нет, потому что восточные регионы Турции в ней сейчас нуждаются», — пояснил Саносян.

Также необходимо понимать, каким будет местное потребление. Нужно понять, должен быть определенный баланс атомной, гидро и солнечной энергии, или должна быть большая зависимость от атомной электростанции.

По словам Саносяна, в Армении сейчас хороший баланс, энергосистема не слишком зависит от АЭС. В качестве примера министр привел тот факт, что работа атомной станции на данный момент остановлена, но это не привело к серьезным проблемам.