Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Государственного собрания Республики Словения Уршкой Клакочар-Зупанчич.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит госпожи Клакочар-Зупанчич в Армению и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами. Премьер-министр подчеркнул важность расширения как политического, так и экономического сотрудничества. Глава правительства отметил необходимость активного сотрудничества на парламентском уровне, в том числе в рамках международных площадок.

Уршка Клакочар-Зупанчич выразила готовность Словении к расширению отношений с Арменией в различных направлениях.

Собеседники затронули вопросы регионального значения. В частности, Никол Пашинян и Уршка Клакочар-Зупанчич подчеркнули необходимость прекращения незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, а также агрессивной риторики. Премьер-министр подробно представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе, а также подчеркнул важность решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках гарантированного международным сообществом механизма диалога.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.