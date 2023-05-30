Азербайджан в Бердзоре уничтожил мемориал, увековечивающий память погибших в Великой Отечественной войне.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Интересно, будет ли реакция на снос памятника, посвященного памяти жертв Великой Отечественной войны, будут ли репортажи или ток-шоу, где патриоты будут «разрывать себя на части» за осквернение нашей великой победы? Ну, а может, как обычно придется удовольствоваться лишь призывом к сдержанности? Двойные стандарты, глупость и жадность, а потом удивленное выражение лица с вопросом, что и когда все пошло не так», — написал Симонян.