Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением относительно озвученных 28 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлений.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание международного сообщества на очередные воинственные заявления, озвученные 28 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и направленные на то, чтобы свести на нет усилия Республики Армения и международных партнеров по установлению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Вопреки Уставу ООН, принятому в Трехстороннем заявлении от 31 октября 2022 года в Сочи письменному обязательству отказаться от применения силы или угрозы силой, аналогичным устным обязательствам, неоднократно принятым на других площадках, а также переговорам по нормализации двусторонних отношений, президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, а населению Нагорного Карабаха — этническими чистками.

Нужно констатировать, что руководство Азербайджана продолжает нарушать и игнорировать достигнутые ранее договоренности, в том числе и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а также основополагающие принципы международного права. Об этом свидетельствуют слова президента Алиева о том, что, контролируя Лачинский коридор, Азербайджан нарушил связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Более того, в том же контексте он открыто угрожает провести этнические чистки, если армяне Нагорного Карабаха не «извлекут уроки» из блокирования Лачинского коридора.

К сожалению, нарушения достигнутых договоренностей и обязательств этим не ограничиваются. Вместо того, чтобы начать диалог с представителями Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, президент Азербайджана угрожает им расправой и уголовным преследованием. В то же время Азербайджан демонстрирует, хочет не решать существующие проблемы, а двигаться вперед по принципу «нет армян Нагорного Карабаха, нет проблемы Нагорного Карабаха». Такой стиль также противоречит логике нынешних переговоров, в том числе подходам выполняющих посредническую миссию акторов по урегулированию.

Несомненно, признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как полномочие на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха. Республика Армения обращает внимание международного сообщества, в том числе субъектов-посредников, на то, что президент Азербайджана своим заявлением подготавливает почву для очередной агрессивной акции против населения Нагорного Карабаха и лишения его прав жить свободно, безопасно и достойно на своей Родине.

Примечательно, что президент Азербайджана не только угрожает геноцидом населению Нагорного Карабаха, но и ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Армении. Фактически президент Азербайджана бросает вызов всему цивилизованному сообществу, угрожая силой оккупировать новые суверенные территории Армении. Более того, подчеркивается, что даже присутствие наблюдательной миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном не может остановить амбиции удовлетворения территориальных претензий Азербайджана к Армении.

Армения привержена установлению мира в регионе. К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство видит решение проблем не путем признания территориальной целостности Республики Армения, предусмотренных Алма-Атинской декларацией, и решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а путем угрозы и применения военной силы.

Во избежание такого развития событий все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступать с однозначными и бесспорными оценками”.