С официальным визитом в Армению прибыла спикер Государственного собрания Словении Уршка Клакочар-Зупанчич.

Как сообщает «Арменпресс», спикера Государственного собрания Словении в аэропорту «Звартноц» встречал вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян.

В рамках визита в Армению спикер НС Словении проведет встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером НС Аленом Симоняном.

После встречи с председателем НС Армении, спикеры выступят с заявлением для прессы.