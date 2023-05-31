Командующий 3-м армейским корпусом ВС Армении Александр Цаканян представил оперативно-тактическую обстановку на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, также степень боеготовности воинских частей и моральное состояние личного состава.

«На северо-восточной части армяно-азербайджанской границы боевые позиции противника расположены на разном удалении, начиная от 480 метров до 1700 метров. В условиях сложившейся обстановки оперативно-тактическая обстановка оценивается как относительно стабильная. При этом нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, противник несет ежедневное боевое дежурство. Население, проживающее в приграничных населенных пунктах, занято повседневной жизнью. Операции оперативного значения на участке и территории не проводятся, признаков подготовки к боевым действиям в настоящее время нет», — как передает «Арменпресс», сообщил Цаканян на брифинге с журналистами.

По его словам, воинские части 3-го армейского корпуса заняты своей повседневной деятельностью. Выполняются как плановые мероприятия, так и ежедневное боевое дежурство с привлечением соответствующих сил и средств.

«Боевое дежурство находится под повседневным контролем, учения проводятся по установленному служебному режиму, и с учетом имеющихся задач мы проводим как индивидуальную подготовку, так и слаженность действий подразделений в повседневном режиме и соответствующие войсковые учения для поддерживания боеготовности», — сказал Цаканян.

Касаясь внедрения системы аттестации в вооруженных силах, командующий 3-м армейским корпусом сообщил, что повседневная жизнь военнослужащих в последнее время стала более насыщенной, ведь, все готовятся к аттестации.

«Относительно аттестации могу подчеркнуть, что настроение в войсках высокое и, чтобы не было однозначного восприятия аттестации, командованием проводятся соответствующие работы и проверки, чтобы должным образом подготовить личный состав к предстоящей аттестации», — сказал Цаканян, подчеркнув, что подготовленный солдат и профессиональный командир имеют сегодня первостепенную роль и значение для Армении.

Цаканян также добавил, что в целом морально-психологическое состояние личного и командного состава стабильное, они готовы выполнить все поставленные перед ними боевые и повседневные задачи всеми имеющимися средствами.

«Главная цель всех нас — обеспечить оборону и военную безопасность нашего государства и народа в вверенной нам зоне ответственности», — подчеркнул Цаканян.

Командир части Размик Багдасарян также подтвердил слова вышестоящего командира, отметив, что они всегда готовы реализовать поставленные перед ними задачи.

«Охраняем государственную границу, нарушений режима прекращения огня со сторону противника не было, морально-психологическое состояние личного состава стабильное. Мы всегда готовы выполнить поставленную перед нами задачу», — подчеркнул Багдасарян.

Старшина роты, младший сержант Нарек Гевондян, который через два месяца будет демобилизован, сказал, что хотя он и не продолжит военную службу, но всегда будет готов присоединиться к своим боевым товарищам и контратаковать врага в нужный момент.

«Рота выполняет свои действия, неся боевое дежурство по утвержденному графику. Проблем нет. Особого напряжения на линии фронта нет. Я хотел бы, чтобы все были спокойны, потому что солдаты выполняют свой долг так, как каждый делал бы это для своих родителей», — заключил Гевондян.

Карен Хачатрян

Фото: Айка Манукяна