Премьер-министр Никол Пашинян представил подробности встреч, состоявшихся в рамках 4-го саммита Совета Европы.

«Могу сказать следующее, что международное сообщество признает демократические достижения Армении и подчеркивает убежденность и приверженность правительства Армении демократическим реформам. Это очень важно, это очень важно в логике нашей внешней политики и международных отношений», — сказал премьер-министр Никол Пашинян на совместном заседании постоянных комиссий НС при предварительном обсуждении годового отчета «Об исполнении государственного бюджета Республики Армения в 2022 г.»

То, как превратить этот фактор в более высокую степень благосостояния граждан Республики Армения, более высокую степень безопасности и инструмент обеспечения безопасности, благополучия и счастья Республики Армения в целом, премьер-министр считает практической задачей.