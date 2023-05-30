Министерство обороны Республики Арцаха опубликовало видеоматериал, на котором видно, как азербайджанские военные применяют минометы на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Как сообщал Арменпресс ранее, 30 мая вооруженные силы Азербайджана с применением огнестрельного оружия и миномета нарушили режим прекращения огня на северном и восточном направлениях линии соприкосновения в Арцахе.

Согласно предварительной информации, 30 мая около 11:40 азербайджанская сторона выпустила 7 мин из 60-мм миномета в сторону одной из оборонительных позиций.

Армянская сторона потерь не имеет.

О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил.