Премьер-министр Никол Пашинян принял новоизбранных членов Центрального правления Армянской либерально-демократической (Рамкавар) партии во главе с руководителем Центрального правления Микаэлом Харапяном.

Премьер-министр поздравил с проведением 29-го съезда Армянской либерально-демократической (Рамкавар) партии, избранием нового руководящего органа партии и пожелал им эффективной партийной работы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал решение о проведении съезда партии в Ереване и высоко оценил деятельность партии, играющей большую роль в Армении и диаспоре. Премьер-министр выразил уверенность, что сотрудничество между правительством Республики Армения и Армянской либерально-демократической (Рамкавар) партией и впредь продолжится.

Микаэл Харапян добавил, что партия выражает поддержку правительству в решении существующих на Родине проблем и вызовов.

Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью партии, ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, борьбой с коррупцией, экономическим развитием Армении и др.