Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Дня государственности направил поздравительное послание премьер-министру Республики Хорватия Андрею Пленковичу.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:

«Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и хорватский народ по случаю Дня государственности, желаю стабильности и новых достижений.

Этот год был ознаменован армяно-хорватскими контактами и визитами на высоком уровне. С удовлетворением вспоминаю нашу встречу 18 февраля с. г. в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Уверен, что это станет основой для реализации значительного потенциала развития армяно-хорватских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних площадок».