Словения подала заявку в Совет Безопасности ООН на получение статуса непостоянного члена и рассчитывает получить поддержку Армении во время голосования 6 июня.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила председатель Национального Собрания Словении Уршка Клакочар Зупанчич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с председателем Национального Собрания Армении Аленом Симоняном.

Спикер парламента пообещала, что в случае, если Словения станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН, то сделает все, чтобы поддержать решения, которые принесут мир на Южном Кавказе.

Она отметила, что Словения следит за ситуацией в Нагорном Карабахе и выражают поддержку дислоцированной в Армении миссии наблюдателей ЕС.