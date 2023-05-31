США рассчитывают, что встреча лидеров Армении и Азербайджана, которая состоится 1 июня в Кишиневе, будет конструктивной с точки зрения мирного урегулирования вопросов, лежащих на столе переговоров.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы рады видеть, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Как сказал госсекретарь Блинкен, на Южном Кавказе можно добиться мира. Недавно мы выразили удовлетворение приверженностью премьер-министра Пашиняна делу мира, также приветствуем и недавние заявления президента Алиева по поводу обсуждения вопроса амнистии.

Лидеры Армении и Азербайджана в конце этой недели встретятся с нашими европейскими партнерами в Кишиневе, и мы надеемся, что это будет конструктивным шагом для решения этих вопросов за столом переговоров, а не путем насилия. Агрессивная риторика может только увековечить насилие прошлого, в то время как конструктивный диалог, как публичный, так и частный, может создать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по достижению прочного и достойного мирного соглашения», — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.