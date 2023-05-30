Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян обсудил со спикером Государственного собрания Республики Словения Уршкой Клакочар-Зупанчич вопрос незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Как передает «Арменпресс», об этом Ален Симонян сообщил в заявлении для прессы после встречи со спикером Государственного собрания Словении.

«В ходе совместной встречи мы обсудили незаконную блокаду Лачинского коридора. Почти полгода все население Арцаха живет в условиях продовольственного и гуманитарного кризиса. Принимая во внимание агрессивную риторику Баку, которая с каждым днем ​​усиливается, мы ожидаем обращений наших международных партнеров к этому вопросу», — сказал Ален Симонян.

Спикер Национального собрания РА подчеркнул, что Армения высоко ценит постоянное развитие отношений со Словенией и расширение многоотраслевого сотрудничества.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя государствами, и я считаю, что наше двустороннее сотрудничество имеет большой потенциал для углубления. Мы придаем важность также сотрудничеству между нашими парламентами, выделяя роль действующих в обоих парламентах групп дружбы», — сказал он.

По словам спикера НС, также были отмечены работы по началу диалога по либерализации визового режима.

Упоминалось также об армяно-словенском экономическом сотрудничестве, подчеркивалась необходимость реализации экономических и инвестиционных программ.

Симонян поблагодарил Словению за прием в октябре 2022 года группы детей из Арцаха, которые в Словении участвовали в программе психологической и социальной реабилитации детей, пострадавших в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Симонян сообщил, что программа продлена еще на два года.

По словам спикера НС, в ходе встречи он подтвердил готовность Армении последовательно содействовать установлению мира и стабильности в регионе.

Он подчеркнул, что армянская сторона продолжит прилагать усилия для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между Арменией и Словенией, рассчитывая на поддержку партнеров в установлении мира в регионе.

«На встрече я заявил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, и попросил свою коллегу поддержать шаги Армении к установлению миру на всех международных площадках. С радостью сообщаю, что получил положительный ответ, потому что моя коллега тоже очень ценит мир», — заключил Ален Симонян.