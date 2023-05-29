По факту похищения двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применить промежуточную меру.

«Арменпресс» об этом сообщили в Офисе уполномоченного по международным правовым вопросам.

«28 мая, в связи с похищением двух армянских военнослужащих, доставлявших продовольствие на боевые позиции, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер. Суд ждет ответа Азербайджана. На данный момент подтверждено, что военнослужащие находятся в Баку, и мы надеемся в ближайшие дни получить ответ», — сказали в офисе.