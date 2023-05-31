Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что демократия является основным брендом Армении. В своем выступлении на Армянском форуме демократии премьер-министр отметил, что в Армении свободен интернет, свободна пресса, свободны выборы, подчеркнув, что представляет все это не как достижение, а как повседневность.

«Когда в 2018 году произошла ненасильственная, бархатная революция, и мы заявили, что демократия — основной бренд Армении, многие отнеслись к этому с подозрением, говорили, что в постреволюционной эйфории правительство особо не нуждается в ограничении свобод. Но тот факт, что Армянский форум демократии впервые в нашей стране был проведен в 2022 году, а не в 2019 году, является красноречивым фактом. Когда мы подчеркивали свободное проведение внеочередных парламентских выборов 2018 года, это все-таки вызывало сомнение, какими будут выборы в других условиях», — сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что выборы были и в иных условиях, имея в виду внеочередные парламентские выборы 2021 года, которым предшествовала 44-дневная Арцахская война.

Пашинян отметил, что и в этом случае выборы были не менее свободными и демократичными.

По его словам, то, что демократия является главным брендом Армении, вовсе не является результатом случайных совпадений, а является сознательным политическим курсом, который проводят правительство и народ Армении.

Премьер-министр подчеркнул, что еще продолжаются очень серьезные институциональные реформы, которые должны принести с собой более высокий уровень защиты прав человека, более высокий уровень верховенства закона и более высокий уровень антикоррупционной политики.

Пашинян считает, что высокий экономический рост, который сегодня есть в Армении, также является результатом экономических свобод. Если бы экономика была управляемой и управляемой государством, особенно в послевоенный период, у нас были бы очень серьезные и глубокие проблемы, но так как эти свободы дошли и экономики, то в самый трудный и решающий момент они пришли на помощь.

Пашинян отметил, что внутренней угрозы демократии в Армении нет. Все возможные опасности являются внешними, хорошо известными и видимыми каждому. В то же время премьер-министр РА считает, что нужно суметь доказать, что демократия также способна обеспечить безопасность.

Демократия останется основным брендом Армении. Пашинян надеется, что оно будет иметь родственные и поддерживающие бренды, одним из которых будет высокий экономический рост, а вторым — мир.

По его словам, именно эта троица должна служить самой цели. «Мы говорим о свободах, но свобода — это не конечная цель, свобода — это средство обеспечения человеческого благополучия и счастья. Это высшая цель, которую мы ставим перед собой, ведь наша задача состоит в том, чтобы в условиях свободы и демократии человек в Армении был процветающим, защищенным, счастливым, мог заниматься любимым делом и обеспечивать свое благополучие результатами любимого дела, также и благополучие страны. Конечно, на наш взгляд, демократия является необходимым, но недостаточным условием для этого, и мы должны обеспечить и остальные институциональные условия, чтобы это видение стало реальностью», — заключил Пашинян.