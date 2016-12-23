В резиденции Президента прошла официальная церемония встречи прибывшего в Армению с официальным визитом Президента Исламской Республики Иран Хасана Рохани.

Президент Ирана провел отдельную беседу с Президентом Армении, после чего состоялась встреча Сержа Саргсяна и Хасана Рохани в расширенном составе — с участием официальных делегаций двух стран.

“Уважаемый господин Президент, я тепло приветствую Вас в Республике Армения. Вы — ожидаемый и желанный гость армянского народа, и мы преисполнены надежды, что Ваш первый официальный визит в должности Президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и дыхание нашему сотрудничеству. Армяно-иранская дружба идет из глубины веков и, опираясь на эту очень прочную основу, мы в 1992 году установили межгосударственные отношения. Сегодня, спустя 25 лет, я очень рад, что мы можем к онстатировать: за этот период не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Исламской Республики Иран за внимательное отношение к нашим отношениям.

И мы всегда были прямы и честны в наших отношениях и готовы так же и продолжать. Пользуясь случаем, прошу передать мое глубокое уважение и добрые пожелания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хаменеи. Добро пожаловать в Армению!” — сказал Президент РА.

“Многоуважаемый Президент, я безмерно благодарен и очень рад, что сегодня посетил Республику Армения — прекрасную страну Республику Армения и столицу Ереван. Мы считаем Республику Армения дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более теплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим одной и той же культуре и цивилизации. Всегда отношения народов двух стран были теплыми и дружественными”, — сказал на встрече с Президентом Сержем Саргсяном Президент Ирана Хасан Рохани.

По завершении состоявшихся в резиденции Президента армяно-иранских переговоров на высшем уровне были подписаны документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран. В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании “О сотрудничестве в области спорта между Министерством спорта и по делам молодежи Республики Армения и Министерством спорта и по вопросам молодежи Исламской Республики Иран”; “О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения и Министерством внутренних дел Исламской Республики Иран”; о сотрудничестве между Музеем истории РА и Национальным музеем ИРИ; “О сотрудничестве в сфере туризма между Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения и организацией по культурному наследию, ремеслам и туризму Исламской Республики Иран”; соглашение “Между правительством Республики Армения и правительством Исламской Республики Иран о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нурдуз”; принята также совместная Декларация.

Президенты Армении и Ирана подвели итоги встречи в заявлениях перед представителями средств массовой информации.

“Многоуважаемый господин Президент,

Уважаемые дамы и господа,

Большая честь принимать в Армении в гостях Президента соседней и дружественной Исламской Республики Иран и моего очень хорошего коллегу доктора Хасана Рохани, — сказал Серж Саргсян. — Невозможно передать всю глубину и охват отношений Армения-Иран, охарактеризовав их просто как дружественные. Мало найдется народов, которым выпала судьба тысячелетиями шагать бок о бок через перекрестки истории и сегодня продолжать тесное взаимодействие, испытывая особенное уважение по отношению друг к другу.

Армения, я уверен, и Иран, заинтересованы сделать максимальное для еще большего укрепления и развития дружественных отношений, которые основаны на традиционных богатых связях. Свидетельством этого является высокий уровень наших отношений с Ираном со времени независимости, совместные программы, оживленные взаимные визиты и, конечно, нынешний визит моего уважаемого коллеги, Его Превосходительства господина Хасана Рохани в нашу страну. Несомненно, намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договоренности придадут новый импульс, чтобы поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие.

Мы сегодня провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки: подтвердили нашу решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важность периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Мы с уважаемым господином Президентом коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Я выразил глубокую благодарность своему коллеге за подчеркнутое уважение и заботу Ирана в отношении армянского культурного наследия, а также за традиционно заботливое отношение к армянской общине Ирана.

В результате договоренности, достигнутой между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии. Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договоренностей, достигнутых на прошедших в Ереване четырехсторонних переговорах, мы коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.

Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив — Черное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьезным стимулом для роста объемов товарооборота между нашими странами.

Мы обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важность тех возможностей сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.

Продолжаем работу в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность ликвидации въездных виз для граждан наших стран. Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей.

В этом плане, несомненно, я очень рад, что сегодня, параллельно с визитом, состоится обширный бизнес-форум в Ереване.

На нашей встрече, конечно, были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. Мы обменялись мнениями относительно реализации исторических договоренностей, достигнутых вокруг Иранской ядерной программы. Уверен, что они откроют новые горизонты развития перед трудолюбивым и творческим народом Ирана, являясь новым стимулом для оживления как нашего двустороннего, так и более широкого регионального взаимодействия.

Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо.

Моему уважаемому коллеге, как всегда, и на этот раз представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что нагорно-карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе.

Мы договорились с моим коллегой продолжать эту добрую традицию контактов на самом высоком уровне.

Я выразил благодарность Президенту Исламской Республики Иран за приглашение в будущем году посетить Иран и сказал, что я с удовольствием обязательно приеду, потому что наши отношения просто обязывают. Очень благодарен”.

Президент Ирана Хасан Рохани, в свою очередь, сказал:

“Во имя милостивого и милосердного Господа,

Я рад вместе с возглавляемой мною делегацией быть гостем соседнего и дружественного народа и правительства Армении. Благодарен Президенту РА господину Сержу Саргсяну и уважаемым членам правительства РА за теплый прием.

После обретения Арменией независимости между двумя странами установились теплые и дружественные отношения. Народы Армении и Ирана веками и тысячелетиями жили и существовали друг рядом с другом и являются частью одной и той же цивилизационной среды.

Еще во время церемонии моей инаугурации я имел возможность принимать в гостях в Тегеране Президента РА господина Сержа Саргсяна, и за эти годы мы искали удобного повода, чтобы совершить ответный визит в Армению. Рад, что сегодня это свершилось.

Отношения Ирана и Армении имеют большой потенциал, однако до сих пор использовалась лишь его одна часть, а остальную часть мы должны задействовать в ближайшие месяцы и годы.

У нас хорошие отношения в энергетической сфере, и в ходе переговоров мы договорились еще больше развивать эти отношения, в частности, в направлении увеличения объемов экспорта газа, транзита газа из Туркменистана по территории Ирана, поставок электроэнергии. Мы должны продолжать и довести до завершения строительство третьей линии электропередач Армения-Иран.

Армения и Иран могут составить часть транспортного коридора Персидский залив — Черное море. Возможно посредством автомобильных и железных дорог связать друг с другом Черное море и Персидский залив, что создаст благоприятные условия для торгово-экономической деятельности в нашем регионе, а также между другими странами.

Мы обсудили также вопросы, касающиеся сферы охраны природы. Подчеркнули важность урегулирования вопроса загрязнения реки Аракс, поскольку эта река является богатством нашего региона. Надеюсь, что по распоряжению господина Сержа Саргсяна этот вопрос найдет решение.

Договорились расширять торгово-экономические отношения, создать благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов двух стран. В этой связи отмечена также возможность реализации совместных инвестиций в находящейся в пограничной зоне РА-ИРИ экономической зоне “Арас”, а произведенные там товары будет возможно экспортировать в Армению и Иран, так же, как и в другие страны.

У нас эффективное взаимодействие также в сфере науки и технологий.

В ходе встречи подчеркнута, в частности, важность сотрудничества между двумя странами в банковской сфере. Прошедшие сегодня между председателями Центральных банков Ирана и Армении переговоры создадут широкие возможности для развития связей между банковскими системами наших стран, что облегчит полноценное использование существующих в торгово-экономической сфере возможностей.

Обсудили также вопросы, касающиеся установления льготного торгового режима между Ираном и ЕАЭС, что откроет путь в дальнейшем для подписания соглашения о свободной торговле.

Мы коснулись также вопросов региональной безопасности. Армения и Азербайджан для нас соседние и дружественные страны, и мы желаем быть в Карабахе свидетелем утверждения стабильного мира политическим и переговорным путем, поскольку это вытекает из интересов всех стран региона. Несомненно, стабильного мира невозможно достигнуть военным путем, и нужно посредством переговоров, согласно международным нормам, достигать установления безопасности и стабильности в регионе.

В ходе встречи мы также обсудили тему терроризма, поскольку она касается всех стран в регионе. К счастью, в обеих наших странах безопасность находится на достаточном и полноценном уровне, но, тем не менее, необходимо многосторонним сотрудничеством прилагать усилия в борьбе против терроризма, чтобы было возможно окончательно преодолеть эту проблему. Мы коснулись также ситуации в Сирии и Ираке, поскольку эти страны сталкиваются с проблемой терроризма, и мы должны оказать нашу поддержку этим странам в вопросе борьбы с террористами. Мы выразили единое мнение также в связи с создавшимися в этом регионе, и в особенности в Алеппо, гуманитарными проблемами.

Армения и Иран имеют хорошие традиции сотрудничества в международных организациях, и мы имеем общее мнение, что эти тенденции должны продолжаться.

Надеюсь, что в результате этой встречи нам удастся обеспечить хорошие основы для дальнейшего развития отношения в торгово-экономической, научной, культурной, международной и региональной сферах.

Вновь выражаю благодарность за гостеприимство и теплый прием”.