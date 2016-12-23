В повестке созванной вчера внеочередной сессии Национального Собрания – всего два вопроса: изменения в Законе “О государственных податях” и ратификация трех международных соглашений.

Как заявил заместитель министра финансов Карен Тамазян, изменение в Законе “О государственных податях” продиктовано недавно принятым новым Налоговым кодексом РА. То есть возникла необходимость приведения действующего законодательства в соответствие с новым кодексом.

Изменение очень краткое и понятное всем – годовой налог с казино, лото и интернет-игр с выигрышем со 100 миллионов драмов увеличивается до 500 миллионов. В случае принятия закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Естественно, некоторых депутатов возмутил тот факт, что в последнее время по инициативе правительства созвано несколько внеочередных сессий, но этот вопрос оставался открытым. А по кратковременности обсуждения стало понятно, что особых возражений инициатива правительства не вызывает. Из ответов замминистра на вопросы депутатов выяснилось, что денежный оборот при организации лотерей в 2014 году составил 33 млрд драмов, в 2015 — 38, данных 2016 года пока нет. Денежный оборот интернет-игр с выигрышем составил, соответственно, 44 млрд драмов, 77 млрд, а за минувшие месяцы текущего года — целых 108 млрд драмов. Естественно, действующее законодательство не позволяло государству получить свою реальную долю. Действующие в этой сфере организации перечислили в госбюджет 800 миллионов драмов, тогда как с внесением в закон предложенных коррективов сумма эта составит ежегодно 4 млрд драмов.

Конечно, был озвучен вопрос – какова прибыльность этого бизнеса, на что замминистра, не приведя конкретных цифр, ограничился констатацией: от 5 до 20 процентов.

Заметим, что суммы, возникшие от пятикратного увеличения налога, пополнят государственную казну.

Некоторые депутаты высказывали обеспокоенность тем обстоятельством, что создается неравное законодательное поле между однотипными организациями, зарегистрированными в Армении и за рубежом — речь идет об интернет-играх с выигрышем. Последние, естественно, налогов в РА не выплачивают, однако граждане РА пользуются подобными играми. Замминистра заверил, что в будущем году правительство войдет в парламент с соответствующим законопроектом, нацеленным на регулирование и этого поля.

Прозвучала озабоченность тем, что подобными интернет-играми с выигрышем могут пользоваться и дети, однако господин Тамазян разъяснил, что детям до 18 лет такие развлечения недоступны: чтобы стать участником таких игр, необходимо загрузить банковские реквизиты пользователя.

Заметим, что для принятия этого документа правительство предложило особый порядок, согласно которому слушание во втором чтении проводится спустя 24 часа после принятия в первом чтении.

Что касается кредитных договоров – это соглашения между правительством РА и Французским агентством развития, Азиатским банком развития и Международным банком реконструкции и развития. Эти организации предоставят Армении кредитные средства, которые, как заявили депутаты, увеличат внешний долг РА на 180 млн долларов.

Голосование по обсуждаемым документам состоится сегодня.