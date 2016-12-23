Президент Серж Саргсян принял 21 декабря уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, находящуюся в Армении с официальным визитом по приглашению защитника прав человека РА.

Президент Республики приветствовал гостью в нашей стране и выразил надежду, что визит госпожи Москальковой в Армению будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимодействия между институтами защиты прав человека двух стран, на что нацелен также Меморандум, который подписан уполномоченным по правам человека в РФ и защитником прав человека РА.

Подчеркнув, что отношения между стратегическими партнерами Арменией и Россией развиваются, включая различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, Президент Саргсян отметил, что активное взаимодействие в сфере защиты прав человека, а также укрепление демократических институтов являются важными компонентами армяно-российской повестки.