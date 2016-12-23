Распоряжением Президента Сержа Саргсяна от 20 декабря создана рабочая группа по обеспечению реформ институциональной системы в сфере борьбы с коррупцией, которую возглавила министр юстиции Республики Армения Арпине Оганнесян.

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Другим распоряжением Президента создана рабочая группа по обеспечению реформ системы общественной службы. Группу возглавит вице-премьер Республики Армения, министр по международной экономической интеграции и реформам Республики Армения Ваче Габриелян.

Вышеуказанным рабочим группам поручено подготовить проекты о внесении изменений в соответствующие законы Республики Армения, которые, после согласования с Президентом Республики, будут в установленном порядке представлены на обсуждение правительством Республики Армения.