Президент Республики Армения Серж Саргсян и Президент Исламской Республики Иран Хасан Рохани 21 декабря в ереванском гостиничном комплексе “Radisson BLU” присутствовали на церемонии закрытия бизнес-форума Армения-Иран. Форум организован в рамках официального визита в Армению Президента ИРИ Армянским фондом развития с целью содействовать углублению армяно-иранских торгово-экономических связей.

Президент Республики на форуме выступил с речью:

“Многоуважаемый господин Президент,

Уважаемые предприниматели,

Дамы и господа,

Сердечно приветствую участников и организаторов уже ставшего традиционным армяно-иранского бизнес-форума.

Подобные конференции и выставки, в числе которых хотел бы упомянуть состоявшуюся в октябре в Иране выставку “Армения Экспо-2016”, превратились в очень важную площадку, объединяя представителей государственного и предпринимательского секторов нашей страны и предоставляя им возможность обсудить существующие проблемы, разработать действенные механизмы расширения экономического сотрудничества между нашими странами и наметить новые сферы сотрудничества.

Сегодня потенциал развития экономических отношений между нашими странами использован не полностью, а чтобы сказать точнее и быть искренним, скажу, что используется лишь незначительная часть этого потенциала. Необходимо наши торгово-экономические отношения сделать сопоставимыми с армяно-иранскими политическими отношениями высокого уровня, что даст возможность воплотить в жизнь крупные экономические проекты, успешный опыт которых мы имеем, в частности, в сфере энергетики.

Сегодня я попросил господина Президента поощрять крупных предпринимателей различных отраслей приезжать в Армению и основывать здесь дело, сам пообещав, что буду поощрять армянских предпринимателей делать то же в Исламской Республике Иран. Здесь я возьму под личный контроль все те дела, которые крупные иранские предприниматели заложат в Армении.

Мы желаем также, чтобы иранский капитал был более заметен в Армении, что обоюдно выгодно для экономик наших стран. Конечно, многие иранские предприниматели уже давно развивают деятельность в Армении, однако я надеюсь, что этот форум будет способствовать выявлению еще не использованных инвестиционных возможностей Армении со стороны иранских деловых кругов.

Уважаемые предприниматели,

Сегодня в Армении созданы все предпосылки для совершения инвестиций и успешных занятий бизнесом. В первую очередь хочу отметить, что, хотя Армения — страна с маленькой и открытой экономикой и именно поэтому очень чувствительна по отношению к негативным импульсам, идущим из внешней среды, тем не менее, благодаря реализуемой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, нам удалось обеспечить в стране стабильную макроэкономическую среду. Несомненно, не менее важно непрерывное улучшение делового и инвестиционного климата в стране. В последние годы в этой сфере проделан большой объем работ, которые высоко оценены нашими международными партнерами. Однако мы не намерены удовлетвориться достигнутым. Так, благодаря законодательным реформам намечено закрепить национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, уточнить гарантии зарубежным инвесторам, дать возможность предпринимателям пользоваться действующими сейчас в Армении и намеченными а будущее льготами, современными механизмами решения инвестиционных споров. Имея целью содействовать предпринимателям, развитию деловой среды, последовательно сокращается и упрощается ряд процедур.

Одним из сравнительных преимуществ инвестирования в Армению является то, что наша страна имеет льготный режим торговли со многими странами. В частности, иранские предприниматели, работая в Армении, могут пользоваться широкими возможностями, обусловленными членством Армении в Евразийском экономическом союзе. Произведенные в Армении товары с нулевой таможенной пошлиной, без административных препятствий могут свободно входить на 180-миллионный потребительский рынок стран — членов Евразийского таможенного союза. Кроме того, наша страна имеет соглашения о свободной торговле почти со всеми странами СНГ. В США, Канаде, Швейцарии, Японии и Норвегии Армения пользуется также преимуществами льготных торговых режимов, которые предоставляются Всеобщей системой преференций, аббревиатура которой — GSP, а также со стороны ЕС Всеобщей дополненной системой преференций (GSP+).

Армения, как граничащая с Ираном и дружественная страна, также является воротами и дополнительным транспортным коридором в направлении стран ЕС и СНГ. В этом плане считаю важным значение дорожного коридора Север-Юг, который находится сегодня в стадии реализации, как самого короткого транзитного маршрута, связывающего порты Персидского залива с портами Черного моря.

Отмечу, что Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и дружественным Ираном, имея целью по возможности быстро достигнуть подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Дамы и господа,

Выше всяких сомнений, что наши двусторонние экономические отношения содержат большой потенциал развития, однако на пути полноценного выявления последнего есть проблемы, которые требуют от нас ежедневного заботливого отношения и совместных решений.

В частности, для хозяйствующих субъектов двух стран продолжают казаться довольно сложными порядки ведения бизнеса и инвестиционные регламенты. Среди ожидающих решения вопросов я бы выделил также упрощение процедур ввоза товаров из Армении в Иран и из Ирана в Армению, а также вопросы сотрудничества между создающейся в Сюникском марзе (области), который граничит с Ираном, свободной экономической зоной и иранской свободной экономической зоной “Арас”.

Тем не менее, я убежден, что тесное экономическое сотрудничество между двумя нашими странами должно быть нацелено не только на укрепление чисто торговых связей, но также на развитие наукоемкой экономики с применением новейших технологий.

Хочу также отметить, что зарегистрированные Ираном в последние годы успехи, например, в сфере нанотехнологий, успехи Армении в сфере информационных технологий доказывают, что возможно достигнуть серьезных успехов в сфере высоких технологий даже в условиях внешних ограничений или ограниченности ресурсов. Несомненно, сопряжение научного и инновационного потенциала двух соседних и дружественных государств будет способствовать углублению экономического сотрудничества между нашими странами и повышению конкурентоспособности промышленности. Следовательно, считаю необходимым установление постоянных рабочих связей между представителями новейших и высоких технологических отраслей.

Я с радостью хочу отметить, что во время последнего заседания армяно-иранской межправительственной комиссии принято решение и созданы четыре подкомиссии по конкретным направлениям. Думаю что это в плане сотрудничества внесет оживление в конкретные отрасли.

Для иранских партнеров сферами возможного сотрудничества могут быть также фармакология, медицина, ювелирное дело, текстильное производство, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, и так можно перечислять многие-многие отрасли.

Я вижу большой потенциал для углубления сотрудничества также в сферах культуры, здравоохранения, образования, туризма. В этом плане считаю особо важной достигнутую договоренность о ликвидации въездных виз между нашими странами.

Сегодня господин Президент поинтересовался, какая в этом году динамика в плане роста или уменьшения туризма, и я ему сказал, что за первые шесть месяцев Республику Армения посетили двести шестьдесят тысяч иранских туристов, в то время как за весь прошлый год была почти половина этого числа. Надеюсь, что мы по итогам года уже перейдем рубеж, дай Бог, трех тысяч.

Дамы и господа,

Я исполнен надежды, что форум действительно будет способствовать выявлению возможностей двух стран и определению лучших форматов сотрудничества.

С радостью приглашаем иранские компании осуществлять инвестиции в Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Еще раз заверяю вас, что мы готовы каждой инвестиционной программе уделить особое отношение, основанное на потребностях инвесторов.

Благодарен также Вам, многоуважаемый господин Президент, за участие и содействие, оказанное также в вопросе развития экономических связей между нашими странами.

Спасибо”.

Завершив официальный визит в Республику Армения, Президент ИРИ после бизнес-форума выехал из Еревана.