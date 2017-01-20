Министр образования и науки РА Левон Мкртчян 18 января доложил Президенту Республики о нынешней ситуации в сферах общего и высшего специального образования, ходе реформ системы образования, ещё существующих проблемах и работах, которые направлены на то, чтобы обеспечить в республике равную для всех доступность к качественному образованию, и об инновационных проектах.

О необходимости обсуждения этих вопросов Президент говорил в конце прошлого года во время посещения вместе с должностными лицами сферы образования гимназии “Квант”.

Министр Левон Мкртчян рассказал также о достижениях сферы образования, считая главным среди них то, что благодаря многолетней последовательной работе удалось обеспечить бесперебойный и точный ход “образовательных часов” Армении. Это, по словам министра, позволяет Республике Армения выступать в мире в качестве образовательной территории, которая включает этапы от детского сада до общего образования, от высшего образования до науки.

Согласно докладу министра образования и науки, параллельно с традиционными центрами превосходства: сеть физико-математических школ и т.д., в общеобразовательной сфере стало больше серьёзных инновационных образовательных программ, таких, как Араратский бакалавриат, идея образовательного кластера в Дилижане, что создаёт довольно хорошую конкурентную ситуацию. На имеющейся основе, по убеждению министра, возможно сформировать центры превосходства. “Общеобразовательные реформы, с одной стороны, направлены на ликвидацию элитарности, чтобы эти центры превосходства, как Вы многократно отмечали, господин Президент, служили локомотивом, который поведёт всю систему за собой, выводя образовательную систему Армении к новым горизонтам.

Естественно, в ходе этих работ возникнет необходимость комплексных изменений в системе высшего образования. У нас есть две большие проблемы, о которых Вы говорили. Первая — проблемы старшей школы и переход от общего образования к специальному образованию, другая — проблема перехода от высшего образования к науке и к рынку труда, что мы условно называем профессиональным образованием”, — отметил в своём докладе министр Левон Мкртчян, обстоятельно коснувшись работы, проведённой в направлении решения вышеуказанных проблем и предстоящих дел.

Разделяя мнение министра относительно заметных, часто даже воодушевляющих достижений в общеобразовательной сфере, Президент подчеркнул, что это совершенно не означает, что в общеобразовательной сфере нет проблем, и что, увеличивая внимание к тем ученикам, которые возвращаются с всемирных предметных олимпиад с наградами, наилучшим образом проявляют свои способности в школе и в дальнейшем успешно поступают в лучшие мировые вузы, значит, к остальным ученикам можно быть невнимательными или менее заботливыми.

“Цель школы, думаю, говорю очень простую истину, но стоит повторить, не только в том, чтобы подготовить блестящего учёного, врача, учителя, космонавта или бизнесмена, а высшая цель — вместе с семьёй подготовить гражданина Республики Армения, патриотичного, трудолюбивого, законопослушного.

Я многократно говорил, и сейчас не считаю излишним повторить: по-моему, корень всех зол человечества — в невежестве. При этом, думаю, невежда — это не тот человек, который не получил высшего образования, а тот, кто не имеет простых нравственных критериев, кто не имеет элементарных знаний, и это, действительно, — зло.

Слава Богу, с течением времени в республике всё увеличивается число людей, имеющих хотя бы среднего уровня знания, и так и должно быть. Сегодняшние общеобразовательные критерии несколько иные, требования тоже изменились, но, сохраняя лучшее из того, что было, мы должны двигаться вперёд, увеличивать имеющееся.

Сегодня мы должны обстоятельно обсудить проблемы, существующие в сфере общего образования. Араратский бакалавриат — это отлично, центры превосходства — отлично, но география этих центров тоже должна расти, так же, как и движущая сила. Вы правильно говорите, мы не можем допустить элитарности образования, тем более, общего образования.

Да, должны быть учебные заведения, которые отличаются от остальных. Единообразие ни к чему хорошему не приведёт. Однако повторяю, эти преимущества должны для нас быть критериями и силой, которая ведёт за собой других. Должен измениться весь процесс переподготовки наших учителей. Те учителя, которые всегда могут повысить уровень своей квалификации в соответствии с современными критериями, конечно, должны отличаться от других и в плане отношения, и заработной платы, а их работа должна быть мерилом. Думаю, мы должны посмотреть в наших областях, где нет таких качественных образовательных учреждений, должны направить усилия также на цель — иметь такие в каждой области”, — сказал Президент Республики.

После доклада министра Президент Республики поручил сформировать группу специалистов, включив в неё также лиц, принимавших участие в разработке программы общеобразовательных реформ, и в шестимесячный срок в полном объёме представить основные положения реформ системы высшего специального образования, реализация которых даст возможность в обозримом будущем иметь в Армении образовательные учреждения, занимающие своё достойное место на мировой карте высших учебных заведений.