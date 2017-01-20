Регион Январь 20, 2017 | Автор : admin

Итальянец Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии, избран новым председателем Европейского парламента по итогам четвертого тура голосования.

Об этом свидетельствует трансляция из зала заседания в Страсбурге, где проходит пленарная сессия Европарламента. Как сообщил прежний председатель Европарламента Мартин Шульц, за Таяни был подан 351 голос, тогда как его оппонент, итальянец Джанни Пителла из фракции “Прогрессивный альянс социалистов и демократов”, получил лишь 282 голоса.