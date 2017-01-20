Президенту Республики начальник Полиции PA Владимир Гаспарян доложил о ходе реформ системы Дорожной полиции, представив работу, которая проделана в направлении выполнения полученных в ходе совещания у Президента 2 ноября 2016 года поручений, и предстоящие дела.

Начальник Полиции отметил, что подготовлены и 30 ноября представлены в правительство PA проект Концепции реформ системы Дорожной полиции и графикa реализации связанных c этим мероприятий.

Более двух десятков мероприятий, нацеленных на реализацию реформы, будут осуществлены по четырем основным направлениям: 1) осуществление производства по делам, касающимся административных правонарушений, принятие решений, наложение административных штрафов, 2) работа центра оперативного управления, регистрация дорожно-транспортных происшествий, дорожно-патрульная служба, 3) организация дорожного движения, 4) государственная регистрация транспортных средств, учёт, выдача водительских удостоверений.

В рамках Концепции Владимир Гаспарян представил Президенту Республики те мероприятия, реализация которых будет способствовать в особенности повышению уровня безопасности дорожного движения, эффективности управления движением, уменьшению числа происшествий и нарушений.

Начальник Полиции доложил, что проект Концепции реформ направлен также в соответствующие министерства и ведомства, полученные от которых мнения будут обобщены, и доработанный вариант Концепции в установленном порядке Полиция РА 20 января представит в аппарат правительства.

Владимир Гаспарян заверил, что кроме представленных Концепцией мероприятий, в сфере реформ Дорожной полиции ряд других мероприятий уже в процессе выполнения. В частности, в экспериментальном режиме задействована программа “Применения передвижной видеокамеры” в ходе передвижной патрульной дорожной службы.

Начальник Полиции доложил также о результатах, проведённых по поручению Президента переговоров с ООО “Секьюрити Дрим”, отметив, что Полицией подготовлен проект постановления правительства РА о прекращении соглашения о закупке и передаче имущества в управление Республики Армения. Переработанный на основании предложений заинтересованных ведомств вариант проекта представлен на утверждение правительства.

Подчеркнув, что реформа системы Полиции и, в частности, Дорожной полиции всегда была в ряду приоритетных, Президент Саргсян обратил внимание начальника Полиции в особенности на ряд ключевых мероприятий, присутствующих в начальном варианте Концепции, реализация которых, убеждён Серж Саргсян, существенно улучшит работу Транспортной полиции. В этом ряду Президент Республики отметил улучшение качества контактов с гражданами, выдачу водительских удостоверений, государственных номерных знаков, государственную регистрацию автомашин, подчеркнув, что этот ряд можно продолжить.

“Конечно, реализация этих мероприятий должна быть в первую очередь направлена, и это видно из документа, на повышение уровня безопасности движения. Но этого недостаточно. Думаю, что документ — Концепция, нуждается в завершении и совершенствовании. Особенно большое место нужно уделить тем инновациям, внедрение или реализация которых даст возможность Дорожной полиции, хотя бы в краткосрочном или среднесрочном отрезке должным образом и добросовестно выполнять свои функции. У нас много проблем. Чрезвычайно важно, чтобы этот процесс был непрерывным, и мы могли обеспечить эту непрерывность. Для этого в очень сжатые сроки нужно доработать документ, составить план вытекающих из документа мероприятий, с конкретными сроками, и в эти сроки реализовать эти мероприятия”, — поручил Президент Республики.