Президент Серж Саргсян 21 января в зале “Тигран Мец” отеля “Армения Марриотт” встретился с участниками молодёжного сбора XVI съезда РПА — почти с 300 членами молодёжной организации партии. Цель сбора — представить молодёжи основные идеи, прозвучавшие на XVI съезде Республиканской партии Армении, обсудив их между представителями молодого и старшего поколений РПА.

Сбор проводился в несколько этапов. На первом этапе, достигшие в разных сферах заметных успехов молодые люди представляли свой опыт, истории личного успеха, а также свои призывы к молодёжи. На втором этапе состоялись секционно-тематические обсуждения с высокопоставленными должностными лицами Республики: руководителем аппарата Президента Арменом Геворкяном, вице-премьером, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном, министром-руководителем аппарата правительства Давидом Арутюняном, министром обороны Вигеном Саргсяном, руководителем аппарата НС — генеральным секретарём Айком Товмасяном, заместителем председателя РПА Арменом Ашотяном, заместителем председателя РПА, председателем идеологической комиссии РПА Мушегом Лалаяном.

Молодые республиканцы со старшими коллегами обсудили проблемы экономики, правосудия, безопасности, финансов, а также вопросы внутрипартийной и международной повестки и пути их решения. Были подчёркнуты 7 посланий Президента Республики, адресованных им на XVI съезде молодым политическим деятелям.

На последнем этапе сбора участники встретились с Президентом Сержем Саргсяном. Они кратко представили проделанную в группах работу, результаты обсуждений, по которым Президент Республики задал молодым людям вопросы, также ответил на интересовавшие их вопросы.

В своём приветственном слове, адресованном участникам сбора, Президент выразил благодарность организаторам мероприятия за организацию интересных обсуждений и подчеркнул важность подобных встреч и обсуждений по различным проблемам. Такие встречи, по убеждению Президента, являются наилучшим способом всегда держать руку на пульсе общественных процессов.

“Думаю, вы знаете, что я всегда с удовольствием встречаюсь с молодыми людьми. В год бывает, как минимум, пять-шесть встреч с разными категориями: встречаюсь с молодыми людьми, достигшими успеха в сфере информационных технологий; стипендиатами фонда “Луйс”; военнослужащими срочной службы; отличниками и медалистами — выпускниками школ; молодыми учёными, спортсменами; при посещении вузов встречаюсь со студентами и, конечно, встречаюсь с моими молодыми однопартийцами.

Думаю, что это правильный подход и один из лучших способов для того, чтобы всегда держать руку на пульсе общественных процессов, потому что у молодых острое зрение, они эмоциональны, непосредственны, поднятые ими вопросы, возможно, кому-то могут не понравиться, или кто-то эти вопросы не считают важными, но я глубоко убеждён, что эти вопросы, по меньшей мере являются вопросами повестки будущего. Во время этих встреч, слава Богу, я видел много светлых и ярких личностей. Вижу, что молодые легче могут объединяться, находить общие интересы и пытаться решать эти проблемы. Это чрезвычайно важное обстоятельство.

Индивидуальная игра всегда была одной из сильных сторон нашего народа, нашей нации. В командной игре мы во многих случаях хромали, хотя есть многочисленные такие примеры, начиная с “Арарата-73”, до сражения на разных фронтах, до нашей шахматной сборной, но, тем не менее, мы всегда, действительно, хромали в командной игре. Однако очень важно, и я вижу изменения в этой психологии, вы должны быть передовыми бойцами, и мы должны суметь выступить совместными силами.

Буквально вчера в Дилижане я встретился с демобилизованными в 2016 году солдатами. Говорю солдаты, потому что они не считают, что выполнили свой долг, и всё. Они считают, что их товарищи остались там, считают, что проблемы нашей безопасности, наши национальные проблемы ещё не решены. Они пылкие, храбрые и полны решимости. Несомненно, мы с очень спокойной совестью можем им доверить будущее нашей страны. Они блестящие ребята, и что чрезвычайно важно, они готовы с тем же духом приступить к делу преодоления проблем, которые имеются в гражданской жизни.

Я уверен, что и присутствующие здесь преисполнены теми же настроениями, потому что представленные краткие обобщения, действительно, воодушевили меня. Я вижу серьёзность, вижу, что этот сбор — не формальность, вы собрались не для того, чтобы кому-то что-то показать. Это сбор для того, чтобы увидеть общие идеи, решить проблемы, что, конечно, меня воодушевляет. Молодые люди, повторяю ещё раз, имеют очень важную задачу — этот подход, это понимание довести до всех. У молодых острое зрение, ясный ум, молодые что бы ни делали, делают в первую очередь для себя, потому что будущее принадлежит им. И в этом плане, чем более эффективным будет ваш труд, тем больше вам пользы.

Голос молодых очень громко звучит в нашем обществе. Им даны наши очень ответственные должности и обязанности. Говорим о руководителе аппарата Президента Армене Геворкяне, министре обороны Вигене Саргсяне, у нас молодой мэр Тарон Маргарян, у нас есть Георгий Кутоян — молодой директор Службы национальной безопасности, у нас есть молодая министр юстиции Арпине Оганнесян. Это сферы, которые являются просто жизненной необходимостью для нашего государства и народа. Мы должны их всех поддерживать, должны поддерживать друг друга, потому что их успех — наши общие достижения, успехи нашего народа. Это примеры, которые в будущем должны приумножаться.

Мы в этом году вступили во второе 25-летие нашей государственности, нашей республики. По своей эффективности оно должно в несколько раз превосходить первое 25-летие, потому что для этого есть все предпосылки. И в этом плане, мы, приступив к конституционным реформам, имели целью в нашей стране повысить уровень эффективности управления. Первые два-три года будут очень важны, будут поворотными.

Я рад, что правительство РА во главе с премьер-министром приступило к системным, структурным реформам. Мы не сможем без серьёзных изменений обеспечить то состояние, к которому стремится наш народ, к которому стремимся все мы, и для которого мы готовы сделать многое. Давайте мы об этом многом поговорим подробно и скажем, что без активного участия молодёжи, без их энергии, без их смелости, без образованных молодых людей и справедливых людей мы не сможем достигнуть серьёзных успехов. Значит, мы должны работать по этим направлениям, трудиться, стараться, добиваться успехов.

Нас мало числом, значит, мы должны быть очень внимательны по отношению друг к другу, должны уважать друг друга и быть терпимыми. Нельзя вносить раздор в наш народ и нельзя людей поднимать друг на друга. Нас должна объединять наша общая идея, а не какие-то личные интересы или политические устремления.

Очевидно, что каждый из нас имеет личную жизнь, каждый из нас имеет друзей, родителей, детей… Это понятно, и ни один человек без друзей, думаю, не является полноценным человеком. Но для того, чтобы жизнь твоего окружения была хорошей, должна быть хорошей жизнь всех. Поэтому все мы должны быть заинтересованы в общем благополучии.

Хочу таким пожеланием завершить своё выступление.

Хочу ещё раз сказать вам слова поощрения и выразить вам благодарность за вашу позицию. Знаете, самое главное, чтобы молодой человек был активным и имел позицию. Нужно иметь политическую позицию, чтобы жить в благополучном обществе”, — сказал Президент Серж Саргсян.