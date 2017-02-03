Государство Февраль 03, 2017 | Автор : admin

В правительстве продолжается обсуждение отчетов органов государственного управления РА по итогам работы прошлого года. Руководители министерств и ведомств докладывают о том, что сделано их структурами для реализации Программы мероприятий и приоритетных задач на 2016 год.

31 января правительством заслушаны отчёты министров образования и науки, сельского хозяйства, территориального управления и развития, транспорта, связи и информационных технологий, а также председателя Государственного комитета по науке Министерства образования и науки, начальника Государственной службы безопасности продуктов питания.

Грядут реформы системы высшего образования

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян доложил, что в рамках кредитной программы “Улучшение образования” в Армавирской, Тавушской и Лорийской областях созданы 24 дошкольных учреждения, которые посещают около 750 детей, прошли переподготовку 55 воспитателей.

Постановлением правительства РА утвержден разработанный в рамках Национальной программы превосходства образования процесс внедрения образовательной программы “Араратский бакалавриат” в государственных общеобразовательных учебных заведениях областей РА. 5 государственных вузов РА, имеющих статус государственной некоммерческой организации, реорганизованы в фонды, а 3 государственных вуза получили институциональную аккредитацию на 4-летний срок. В рамках конкурентного фонда инвестиций 6 вузов осуществили программы. Коснувшись приоритетных задач на 2017 год, Левон Мкртчян отметил, что планируется осуществить коренные реформы вузовской образовательной системы.

Глава правительства отметил, что в 2017 году от команды Министерства образования и науки ожидает интенсивной работы. Карен Карапетян отметил важность оценки эффективности программ, осуществляемых на кредитные средства, и поручил представить обобщенную информацию по данному вопросу. “Важнейшим звеном в государстве являетесь вы. Ваша задача — работать эффективно и работать в направлении решения проблем вашей сферы. Мы на науку, образование, здравоохранение, все сферы тратим меньше денег, чем необходимо в современной жизни современному человеку. Но в то же время тратим неэффективно. Расходуемая сумма и результат несовместимы, расходуем больше, чем этот результат”, — сказал премьер-министр, отметив важность перераспределения расходов и функций.

Строятся дороги

Министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваган Мартиросян доложил, что в отчетном году осуществлены работы по улучшению транспорта, дорожного строительства, сети дорог жизненного значения.

В процессе осуществления находятся мероприятия, предусмотренные программой дорожного коридора “Север-Юг”. В сфере железной дороги задействован восстановленный армянскими силами электропоезд уровня T-3, на территории Армении экспериментально задействована мультимодальная программа грузоперевозок из Европы в Иран. В сфере связи и информационных технологий разработана новая Национальная таблица распределения частот РА. Совместно с частным сектором стартовали работы по разработке законодательных реформ и стратегических программ с целью стимулирования сферы ИТТ.

Коснувшись приоритетных задач на 2017 год, Ваган Мартиросян доложил, что в 2016 году стартовали и в 2017 году будут продолжены работы по созданию в республике единой маршрутной сети, целью которой является обеспечение возможности свободного передвижения населения. Изучены причины отсутствия предоставления услуг пассажирских перевозок между областными общинами, и будут вестись работы в направлении устранения имеющихся проблем.

Нужны успешные фермеры

Министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян доложил о работах, выполненных в направлении решения приоритетных задач на 2016 год.

Было отмечено, что осуществлен ряд мероприятий в направлении улучшения продовольственной безопасности, развития различных отраслей, улучшения целевого использования пахотных земель, предоставления при государственном субсидировании крестьянским хозяйствам удобрений, дизельного топлива и семян, а также консультационной поддержки. Коснувшись задач на 2017 год, министр проинформировал, что планируется пересмотреть программу субсидирования удобрений, учитывая, что при объявлении открытого конкурса цена будет ниже.

Карен Карапетян поинтересовался работами, осуществляемыми в направлении обучения фермеров и поддержки кооперативов. Заместитель министра сельского хозяйства РА Роберт Макарян доложил, что в республике есть 317 тысяч крестьянских хозяйств, 52 сельскохозяйственных кооператива, основная часть которых — кооперативы пользователей пастбищ. Премьер-министр отметил важность четкой формулировки задач: “Ясно сформулируйте, сколько вы хотите, чтобы в 2017 году было фермеров, фермерских хозяйств. Это будет заразительным. Мы должны растить успешных бизнесменов, приводить и показывать, что в сельском хозяйстве можно зарабатывать деньги, можно хорошо жить”. Глава правительства отметил те приоритеты, при которых сфера сельского хозяйства будет развиваться: цифровизация и капитализация сферы, адресность субсидирования, механизация и формирование класса успешных фермеров. “Субсидирование должно предоставляться тому звену, той структуре, в которых есть логика. Если не имеет будущего, не должны предоставлять. Другой вопрос, как будем поддерживать. Он не виноват, что не профессор в сельском хозяйстве. Мне нужно, чтобы вы сформулировали философию этого”, — сказал Карен Карапетян. По словам премьер-министра, после четкой цифровизации нужно осуществить механизацию, рассчитать, какая сумма расходуется на работы, выполняемые вручную или не до конца и, исходя из этого, рассчитать объем рынка этих услуг, спрос, возвращаемость средств, необходимые капитальные вложения и форму организации бизнеса. Глава правительства поручил ответственным министерствам приоритетные задачи и мероприятия на 2017 год осуществлять в рамках этой логики.

Области разрабатывают стратегические программы развития

Министр территориального управления и развития РА Давид Локян доложил, что в отчетном году правительство РА одобрило стратегию пространственного развития РА на 2016-2025гг., которая предусматривает повышение конкурентоспособности территорий и смягчение имеющихся социально-экономических диспропорций между областями.

В рамках ее реализации в результате сотрудничества с ЕС стартовали 7 пилотных грантовых программ регионального развития общей стоимостью около 10 млн евро. Одобрена также Стратегия РА по развитию системы управления твердыми бытовыми отходами на 2017-2036гг. Усовершенствована методология разработки и управления пятилетней программы развития общин: по состоянию на 10 января 2017 года, советы старейшин около 625 общин утвердили программы пятилетнего развития общин. Разработана методология составления бюджетов общин.

Говоря о приоритетных задачах на 2017 год, Давид Локян сказал, что в текущем году будут вестись работы в направлении разработки стратегий областей, передачи предоставляемых в общинах различных услуг в управление частному сектору, упорядочения процесса вывоза мусора. Перед общинами поставлена задача в течение 2017 года на 20 процентов увеличить годовые бюджеты и еще больше конкретизировать распределение средств. Будут осуществлены программы развития регионов и сельских общин также при содействии Европейского союза. В рамках программы административно-территориальных реформ будут осуществлены инвестиционные программы в укрупняемых общинах.

Премьер-министр Карапетян отметил важность создания аналитической группы в сфере территориального управления, которая должна провести цифровизацию субъекта территориального управления, конкретизировать функции губернаторов, сбалансировав ответственность и обязанности. “Необходимо интенсивно работать с губернаторами в направлении осуществления программ развития областей и общин. Нужно выбрать среди общин чемпионов и всячески содействовать им. Нужно сформировать новый подход территориального управления, в конце 2017 года иметь четкие бизнес-планы, прагматичные, логичные программы для каждой области и общины”, — сказал премьер-министр, добавив, что для приграничных общин необходимо разработать также политику правительства, направленную на решение проблем и создание рабочих мест.