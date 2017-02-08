Премьер-министр Карен Карапетян в минувшую пятницу посетил с рабочим визитом Гюмри.

Глава правительства сначала побывал в гюмрийском аэропорту “Ширак”, ознакомился с инфраструктурными условиями и предстоящими инвестиционными программами. Управляющая аэропортом компания “Международные аэропорты — Армения” с целью улучшения инфраструктур осуществит инвестиционную программу объемом около 10 млн долларов США, из которых 3 млн долларов будут инвестированы в текущем году. Ведутся работы в направлении привлечения новых бюджетных авиакомпаний, с этой целью в гюмрийском аэропорту установлены низкие цены на услуги, а некоторые услуги даже предоставляются бесплатно.

“Необходимо работать с туристическими агентствами. Нужно создать соответствующее поле, чтобы бизнес пришел в аэропорт и предоставлялись разные услуги”, — в беседе с журналистами отметил Карапетян, выразив уверенность, что придут новые бюджетные авиакомпании, которые будут организовывать рейсы из Гюмри по различным направлениям.

Премьер-министру представили ход работ по строительству в Гюмри завода по производству солода. В результате задействования завода будет создано 200 новых рабочих мест, он будет ежегодно давать до 18 тысяч тонн продукции, что позволит не только обеспечить необходимым количеством высококачественного солода Армению, но и организовать экспорт.

Глава правительства побывал также в открывшемся в тот же день центре саморазвития, отдыха и досуга “Лофт”. Карен Карапетян ознакомился с осуществленными в центре работами, созданными условиями, побывал в залах кино, музыки, скульптуры, искусств, ремесел и кулинарии. В центре будут действовать различные кружки, осуществляться программы социальной направленности.

Затем Карен Карапетян обошел территорию музея-заповедника “Кумайри” в Гюмри, в частности, улицы Шираки, Руставели, Абовяна, где есть здания и строения, имеющие культурно-историческое значение, ознакомился с их нынешним состоянием и касающимися их частными проектами. После этого в Гюмрийском технологическом центре при участии премьер-министра состоялась презентация проекта развития исторического центра “Кумайри”, на которой присутствовали потенциальные инвесторы, представители заинтересованных ведомств, организаций и союзов. Проект разработали Центральный банк РА и фонд “Надежда на обустройство Гюмри”. При сотрудничестве государства и частного сектора реализация программы восстановления культурно-исторических ценностей и развития инфраструктур улиц Шираки и Руставели даст возможность стимулировать экономику и туризм в Гюмри. С целью воплощения программы в жизнь будет создан специальный фонд.

Во вступительной речи на открытии презентации премьер-министр Карапетян отметил: “Разработана интересная и логичная программа, которая даст экономический эффект и создаст новые рабочие места. И самое важное, что эта программа меняет настроение в Гюмри, потому что мы все, и, в первую очередь, правительство, заинтересованы, чтобы в Гюмри осуществлялись инвестиции. Сегодня дадим старт большой инвестиционной программе, которая даст мультипликативный эффект. На данный момент у меня нет возможности заниматься бизнесом, попрошу членов моей семьи, чтобы они тоже инвестировали. Для моей семьи будет большая честь сделать первую инвестицию в создаваемый инвестиционный фонд”.

В ходе презентации на основе выполненных аналитических работ были детально представлены экономические возможности программы, ожидаемые результаты, примерные сроки окупаемости инвестиций, оцененные риски. В рамках программы в историческом центре Гюмри будут созданы центры искусств, ремесел, досуга, воплощены в жизнь различные бизнес-программы, для туристов будут созданы привлекательные условия, активная среда для пешеходов. На указанных улицах для бизнеса будет выделено 7700 квадратных метров территории с целью реализации различных идей. Проект программы разработан с учетом международного опыта, в том числе опыта соседней Грузии.

В рамках презентации развернулось предметное обсуждение, в ходе которого был представлен ряд различных предложений. Представители ряда бизнес-организаций на месте выразили готовность принять участие в проекте и инвестировать в эту направленную на развитие Гюмри программу.

Коснувшись представленного анализа о возвращаемости средств, Карен Карапетян отметил, что считает его реалистичным. “Как бывший бизнесмен, который был в бизнесе успешным, хочу заверить, что возвращаемость инвестированных средств будет более быстрой, наличие инвестиционного фонда не ограничит бизнесменам степень свободы для принятия решений”, — сказал премьер-министр.

Глава правительства проинформировал, что у Государственного комитета по туризму есть программа на 55 млн долларов, которая заранее распределена на разные регионы РА. “Мы намерены провести переговоры и определенную часть средств этих программ направить в данный инвестиционный фонд, что не было предусмотрено. Мы придаем важное значение основанию фонда и восстановлению этих улиц в качестве катализатора активизации бизнес-процессов, и государство всеми своими инструментариями, бюджетными и грантовыми возможностями будет поддерживать этот фонд”, — подчеркнул Карен Карапетян.

Премьер-министр поручил ответственным по возможности в короткий срок довести до завершения работы по созданию инвестиционного фонда, одновременно продолжить активное сотрудничество с инвесторами с целью реализации программы.