Президент Серж Саргсян 8 февраля принял делегацию, возглавляемую председателем Комиссии по внешним отношениям Парламента Королевства Швеции Кеннетом Форшлундом.

Президент Республики приветствовал прибывших из дружественной Швеции гостей и подчеркнул роль парламентариев в деле развития и укрепления межгосударственных отношений. Отметив, что отношения Армении и Швеции в последние годы характеризуются динамичным прогрессом, Серж Саргсян заверил, что Армения заинтересована и впредь сохранять эту динамику с одним из важных и надёжных партнёров в Скандинавском регионе — Швецией. Желание придать новое качество двусторонним отношениям, по словам Президента Республики, обусловлено не только политическими и экономическими выгодами, но также соображениями, касающимися системы ценностей: Швеция для Армении служит примером в качестве страны, которая предана общеевропейской системе ценностей, имеет состоятельную демократию, высокий уровень применения прав человека и приоритета закона. Этого стремится достигнуть Армения, реализуя на протяжении лет комплексные реформы.

Председатель Комиссии по внешним отношениям Парламента Швеции отметил, что повестка визита в Армению довольно насыщена и полезна. Он подчеркнул, что те вопросы, которые касаются политики Европейского соседства и Восточного партнёрства, всегда находятся в сфере внимания Парламента Швеции и активно обсуждаются: “По поводу этих вопросов в нашем Парламенте существует многопартийный консенсус, и независимо от партийной принадлежности есть содействие этому сотрудничеству и, в частности, тем программам, которые предпринимаются Европейским союзом при сотрудничестве стран Восточного партнёрства”, — сказал Кеннет Форшлунд.

На встрече собеседники, кроме армяно-шведских двусторонних отношений, коснулись темы текущих переговоров вокруг нового рамочного соглашения РА-ЕС, вопросов сотрудничества Армении с Европейскими структурами, а также предстоящих парламентских выборов в Армении и их важности на этом этапе перехода к новой системе правления.