Президент Серж Саргсян 7 февраля принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Таиланд в Республике Армения Криангсака Киттичайсари (резиденция в Москве).

Президент поздравил посла и пожелал успехов в деле осуществления дипломатической миссии в нашей стране. Подчеркнув, что армяно-таиландские связи, основанные на исторически сформировавшихся прочных дружественных отношениях после обретения Арменией независимости продолжают развиваться в том же духе, Президент, тем не менее, счёл необходимым придать новую энергию взаимодействию, учитывая большой потенциал и созданные предпосылки для сотрудничества в самых различных отраслях.

Посол Киттичайсари отметил, что уже провел ряд встреч и обсуждений в Армении с тем, чтобы предпринять активные шаги для укрепления армяно-таиландских торгово-экономических связей и в направлении развития сотрудничества в ряде взаимовыгодных и перспективных сфер, таких, как ювелирная, туризм, сельское хозяйство, фармацевтика и другие. Посол и Президент РА обоюдно выразили удовлетворение по поводу взаимодействия двух дружественных стран в рамках международных организаций. Посол Таиланда отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с ЕАЭС и в этом вопросе рассчитывает также на помощь члена Союза — Армении.