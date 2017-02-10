Как известно, лидер партии “Национальное самоопределение” Паруйр Айрикян заявил недавно о присоединении к предвыборному блоку, якобы, формируемому экс-министром иностранных дел Варданом Осканяном (партия “Консолидация”, отколовшаяся от “Процветающей Армении” олигарха Гагика Царукяна), экс-заместителем руководителя аппарата Президента Виктором Даллакяном (новосозданная партия “Третья Республика”) и лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном, который, якобы, должен был возглавить экс-министр обороны Сейран Оганян.

Ныне господин Айрикян передумал и заявил на встрече с журналистами, что если блок продолжит медлить и скрывать от народа свои действия (звучит как прямое обвинение), то ОНС выйдет из этого союза.

“Непонятную медлительность проявляет блок. Его нужно успеть представить людям, и задержка с названием блока показывает, что мы не можем относиться к нему с должной ответственностью. Процесс должен быть ускорен, в противном случае ОНС может заявить, что ему более нечего там делать”, — заявил Айрикян, добавив, что в пока еще безымянном блоке идет настоящая “грызня за места в пропорциональном списке”.

Он также заявил, что готов отказаться от места в первой пятерке списка, быть десятым, только бы партии, входящие в блок, перестали тратить время на мелочи.

“Если не получается сотрудничество, мы последуем своим принципом: если нет блока, нам не нужен этот выбор, ерундой мы заниматься не будем”, — сказал Айрикян.

На вопрос журналистов, есть ли люди, требующие проходные места в списке, господин Айрикян в характерной для него манере заявил: “Представьте, мне на это плевать”. И как всегда усмотрел во всем этом провокацию против своей партии. “Здесь есть либо провокация с намерением задушить ОНС, чтобы Айрикян не был виден, либо же просто не умеют работать”, — сказал лидер ОНС.

Добавим также, что странным образом на протяжении всего этого времени хранит молчание обычно весьма активный Виктор Даллакян: покинув пост представителя Президента в НС, создав оппозиционную (по крайней мере, он сам заявил об этом) партию “Третья Республика” и дав две нашумевшие пресс-конференции, он ушел в глубокое подполье.

Из всего сказанного можно заключить: либо идеологи создания нового оппозиционного блока передумали ввиду того, что собрать нужное числе голосов не удастся, а значит, не стоит тратить ни финансы, ни время, либо же в нем возникли такие разногласия, что до составления списка и руки не доходят. Не говоря уже о наименовании блока.

Напомним, что пресса постоянно называет в качестве лидера безымянного блока Сейрана Оганяна, сам же экс-глава оборонного ведомства об этом скромно умалчивает.